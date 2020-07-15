Завершены совещания по подготовке к вековому юбилею республики

Владимир Уйба провел ряд совещаний по подготовке городов и районов Коми к 100-летию республики. Заслушана информация о работе в Прилузском, Сысольском, Койгородском, Удорском районах, а также в Воркуте, Инте и Усинске, сообщает пресс-служба главы региона.

– Мы завершаем серию совещаний по подготовке к 100-летию республики, – заявил Владимир Уйба во вступительном слове. – Нам важно было понять, какому направлению работы надо уделить больше внимания и средств. К 17 июля будет подготовлен общий план мероприятий подготовки к юбилею республики. Важно ничего не забыть, ведь мы пишем историю, и нужно оставить в ней добрую память.

Сысольский район к знаменательной дате во всех сельских поселениях обновит сети уличного освещения. А в селе Визинга появятся парковки, центральный стадион преобразится в полноценный спортивный комплекс.

В Койгородке планируют открыть визит-центр национального парка «Койгородский», рядом с которым оборудуют смотровую площадку с ветряками. В поселке Койдин в 2020 году появится 3D-кинотеатр.

Прилузский район в рамках подготовки к 100-летию республики планирует начать строительство в селе Объячево новой школы на 600 мест и спортивно-оздоровительного комплекса.

В Удорском районе в рамках регионального проекта «Народный бюджет» закупается транспорт для доставки продуктов и товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты. В 2021 году планируется приобретение оборудования и ремонт помещений для пекарни в селе Благоево.

Усинск и Инта встретят вековой юбилей республики в новом статусе – президент России подписал федеральный закон, в соответствии с которым территории этих муниципалитетов включены в сухопутную зону Арктики. В приполярном Усинске планируется разбить два парка. В поселках Щельябож и Мутный Материк откроются амбулатории и детские сады. Большую помощь в реализации проектов в рамках соглашений социального партнерства оказывают предприятия, работающие на территории района. В Инте в 2021 году откроется обновленный городской стадион.

В Воркуте наконец заработает городской краеведческий музей, который долгое время был закрыт на реконструкцию. Все детские сады заполярного города получат уличные игровые площадки, а также появится памятник воину-освободителю.

В своих докладах руководители муниципалитетов не обошли вниманием и праздничные мероприятия: фестивали, соревнования, народные гулянья. Юбилею республики будут посвящены традиционные праздник оленеводов в Инте, Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте, праздник «Луза дорса гаж» в Прилузье.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru