Общепит в эпоху коронавируса

По данным на 15 июля, в Коми лабораторно подтверждено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 92 пациента, скончался от COVID-19 один человек. За сутки до этого заболело 58 человек, выписано из больницы по выздоровлению 33 пациента, подтверждено два летальных исхода.

Всего по состоянию на среду федеральным референс-центром в республике лабораторно подтверждено 4416 случаев заболевания коронавирусом, из них в активной фазе заболевания находятся 1933 человека. Число жертв инфекции достигло 39. Выздоровело за время пандемии 2444 пациента.

Угроза заражения остается по-прежнему актуальной, прежде всего в местах скопления людей – в торговых центрах и заведениях общепита, которым в полную силу в республике разрешено работать с 29 июня. Исключение составляют Воркута и Усинск, где наблюдался всплеск заболевания. Правда, с 12 июля деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и летних веранд снова ограничили по времени обслуживания посетителей – с 23.00 до 8.00. А в дневное время они должны неукоснительно соблюдать профилактические меры.

Чтобы проверить, как они соблюдаются, мэрия Сыктывкара в минувшие выходные провела очередной рейд по торговым организациям и предприятиям общественного питания. Как сообщает пресс-служба администрации города, нарушения выявлены на предприятии общепита «Фрикаделька» в ТРК «Рублик», в кафе «Аспект» по улице Интернациональной и в баре «Центральная закусочная» по улице Первомайской. В этих заведениях не оказалось входного фильтра температуры тела для посетителей. Однако персонал соблюдает масочный режим и использует антисептики.

В ТРЦ «Макси», ресторанах «Пушкинский», «Гранат» и «Спасский», а также в клубе «Сахар» нарушений зафиксировано не было.

Лина ПЕРОВА, Галина ГАЕВА

Фото РИА Новости