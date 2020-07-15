«Речная лента – 2020»: СИЗы и соблюдение дистанции

В Коми стартовала ежегодная экологическая акция «Речная лента». Ее цель осталась прежней – очистка берегов рек и озер от мусора, а вот условия проведения из-за пандемии коронавируса изменились, пояснили в Минприроды РК.

В акции могут принять участие все желающие: представители органов власти, общественных организаций, общеобразовательных учреждений, предприятий, инициативные группы граждан и добровольческие отряды. Но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и во избежание возникновения рисков для здоровья ее участников в этом году «Речная лента» должна проводиться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. У всех участников должны быть средства индивидуальной защиты, должна соблюдаться социальная дистанция – не менее полутора метров, кроме того, количество участников не должно превышать 20 человек.

Акция проводится в два этапа: муниципальный и республиканский. Муниципальный проходит с 25 июня по 30 сентября в городах и районах республики. Второй этап – до 30 октября, когда состоится подведение итогов.

Лина ПЕРОВА