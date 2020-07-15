Дотации на благоустройство сельских территорий

По поручению и.о. главы Коми Владимира Уйба сельские поселения республики получат дотации на социально-экономическое развитие. Общая сумма дотаций – более 52 миллионов рублей. Об этом Владимир Уйба заявил во время рабочей встречи с депутатами и главами сельских поселений Усть-Вымского района, которая состоялась 9 июля в селе Айкино.

В ходе рабочей встречи обсужден широкий спектр вопросов, касающихся развития Усть-Вымского района и Республики Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава сельского поселения «Гам» Валентина Васюченко затронула тему благоустройства.

– Городские поселения и районные центры работают по федеральной программе «Комфортная городская среда». Благодаря этой программе они благоустраивают общественные места, территории. Мы же, сельские поселения, в эту программу попасть не можем, – отметила Валентина Васюченко. – А своих средств хватает только на первоочередные нужды – очистку улиц и освещение. Владимир Викторович, очень просим вас, разработайте программу «Комфортная сельская среда», чтобы у нас тоже была возможность больше ресурсов привлекать на благоустройство. Наши жители будут очень благодарны вам за это.

Владимир Уйба рассказал, что правительство Коми такую работу ведет. Уже в этом году селам республики будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

– Валентина Андреевна, очень хорошее предложение. Более того, мы эту тему тоже посмотрели и даже предусмотрели дотацию. По этому году общая сумма составит чуть больше 52 миллионов рублей. И Усть-Вымский район из этой суммы получит 2 миллиона 569 с половиной тысяч рублей. В ближайшее время будет подписано постановление правительства Республики Коми, и мы эти деньги до района доведем, – заявил руководитель региона.

Указанные средства будут выделены в виде дотаций на финансовую поддержку социально-экономического развития муниципальных образований бюджетам сельских поселений, не являющихся административными центрами муниципальных районов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru