В Дутово пришел газ

В домах жителей села Дутово Вуктыльского района появился газ. В торжественном мероприятии по запуску нового газопровода принял участие зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев, сообщает сайт ведомства.

В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Дутово построено 13,95 километра газораспределительных сетей. На реализацию проекта из бюджета выделено почти 120 миллионов рублей.

– Развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений развития республики. Мы создаем комфортные условия для проживания граждан, чтобы сохранять деревни и села, чтобы молодые специалисты оставались и трудились во благо своей малой родины. Благодаря реализации проекта в ближайшее время будет газифицировано 77 жилых домов на селе, – отметил Анатолий Князев.

На 2020 год администрацией городского округа «Вуктыл» запланировано устройство внутридомового газового оборудования в муниципальных жилых домах, расположенных в Дутово на улице Комсомольской, 12 и 55.

Помимо этого, ведется работа по подключению газа в частном секторе. Между жителями частных домов села Дутово и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в Ухте заключены 20 договоров о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения, восемь договоров на разработку проектной документации находятся на стадии подписания.

Напомним, с 1 января 2020 года работает новая государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий». У жителей села в рамках этой программы есть возможность оформить потребительский кредит с льготной процентной ставкой до пяти процентов на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями. Размер кредита может достигать 250 тысяч рублей на срок не более пяти лет. Полученные средства можно потратить на газоснабжение жилого дома, расположенного на сельской территории.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/dutovo