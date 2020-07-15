В Воркуте установят памятник воину-освободителю

Новый символ победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне планируется открыть в Воркуте к 1 сентября. Все затраты по его установке взяла на себя компания «Газпром трансгаз Ухта», сообщает пресс-служба администрации заполярного города.

Памятник воину-освободите-лю органично впишется в архитектурный тип площади Победы, где он будет установлен, и станет одним из главных элементов ее общей композиции. Памятник представляет собой фигуру советского солдата, держащего в одной руке маленькую девочку, в другой – автомат, ствол которого опущен к земле.

Эскиз памятника выполнен по аналогии с монументом воину-освободителю, установленным в берлинском Трептов-парке, где покоится прах более пяти тысяч советских солдат и офицеров. В известной всему миру 12-метровой бронзовой скульптуре советский солдат так же держит в руках спасенного ребенка и меч с опущенным к земле клинком. В первоначальном варианте эскиза вместо меча у воина тоже был автомат, но по предложению Иосифа Сталина его заменили на более символичное оружие, рубящее фашистскую свастику.

В июне на площади Победы в Воркуте завершился ремонт памятного монумента героям Великой Отечественной войны. Отремонтирована опорная бетонная конструкция, восстановлено защитное и штукатурное покрытие, произведена покраска, отреставрированы основные элементы композиции. Продолжаются работы по обновлению внешнего вида установленных здесь орудий, танков и вертолета. Мероприятия выполняются в рамках реализации муниципального проекта по реставрации и восстановлению памятников и мемориалов, символов города и малых архитектурных форм советской эпохи, а также мест массового пребывания людей – площадей, парков, скверов, аллей, находящихся на территории городского округа.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты