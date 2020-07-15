Новая площадка для сдачи ГТО появилась в столице Коми

На улице Чернова, 12, рядом с сыктывкарской школой №1, установили специализированную площадку для выполнения нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Это стало возможным благодаря реализации регионального и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Официальное открытие спортобъекта состоялось 14 июля. На площадке собрались журналисты, представители городской администрации, а также спортсмены, которые сразу принялись испытывать возможности тренажеров. Всего на 300 квадратных метрах установлено 18 тренажеров. Заместитель начальника управления физкультуры и спорта Сыктывкара Максим Чукилев сообщил, что стоимость проекта составила 2,5 миллиона рублей:

– Финансирование консолидированное. Деньги поступили из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Это уже вторая площадка. Мы их открываем ежегодно. Первая была установлена на улице Морозова, 195. Надеемся, что на следующий год региональное министерство спорта нам тоже выделит соответствующую субсидию.

При выборе места для площадки учитывалось мнение местных жителей, также специалисты рассчитали востребованность объекта. Площадка узконаправленная, она предназначена исключительно для подготовки к выполнению и сдаче ГТО.

– Это турниковые комплексы для отжимания, подтягивания, силовые тренажеры, причем одни из первых в Сыктывкаре. Прежде таких не было. Тренажеры будут пользоваться большим спросом у жителей города. Несколько тренажеров предназначено для маломобильных групп населения, – пояснил Максим Чукилев.

Заместитель начальника управления образования Сыктывкара Елена Геллерт добавила, что установка подобных комплексов, а также благоустройство пришкольных спортивных территорий будет продолжаться:

– Приводим в соответствие те, которые имеются, открываем новые. Площадка должна стать одним из стимулов заниматься здесь спортом, вести здоровый образ жизни. Ежегодно массовость при выполнении комплекса ГТО возрастает, все больше детей сдают нормативы.

На площадке в это время активно тренировались каратисты, которые занимаются в стенах школы №1. Теперь у них появилось еще одно любимое место для разминок. Юные спортсмены Георгий и Максим подтвердили журналистам, что на площадке действительно есть такие тренажеры под открытым небом, каких в городе до сих пор не было.

– Есть отличные тренажеры для грудных мышц и косых мышц живота. Нам все здесь нравится, будем приходить сюда регулярно, – рассказал каратист и учащийся школы №1 Максим.

Директор центра спортмероприятий Сыктывкара Оксана Литвинюк отметила, что тендер на реализацию проекта выиграла новосибирская компания «ФитнесТайм». По ее словам, визуально тренажеры всем очень понравились, удовлетворило и их качество:

– Они антивандальные. Надеемся, будут служить долго. Видим уже, что комплекс востребован. У школьников сейчас такое время, что им надо чем-то заняться, поэтому они с радостью приходят. Нормативы ГТО мы начнем здесь принимать сразу, как только получим разрешение.

Ярослав СЕВРУК

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