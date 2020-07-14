Усердие и труд к победе ведут

В следующем году слесарь по ремонту технологических установок ООО «РН – Северная нефть» Сергей Батманов (на фото в центре) отметит 15-летие работы на предприятии. За эти годы он стал одним из лучших специалистов НК «Роснефть» в своей специальности, что подтверждал на межрегиональных смотрах-конкурсах профмастерства. За успехи и профессионализм имя усинского нефтяника занесено на Доску почета Республики Коми.

Детство Сергея Батманова прошло в деревне Епа, которая сегодня считается закрытой. Там он окончил начальную школу, а с пятого класса стал учиться и жить в интернате, расположенном в поселке Абезь. Домой возвращался только на выходные.

Учителя отмечали усердие и целеустремленность Сергея. Будущий нефтяник учился без троек, участвовал в олимпиадах по химии, что для деревенского мальчишки, скорее, исключение из правил. Подросток и не думал работать в нефтяной отрасли, поэтому после окончания школы решил учиться на штукатура-маляра – только на эту специальность проходил по возрасту.

– Быстро понял, что ошибся, и через пару недель подал документы в профессиональный лицей Усинска на годовые курсы слесарей по ремонту нефтепромыслового оборудования, – рассказал Сергей. – Получив начальное профобразование, устроился на работу, позже поступил в Ухтинский ГТУ. Через несколько лет отправил резюме в «РН – Северная нефть» и в 2006 году был принят слесарем РТУ в Цех поддержания пластового давления на Хасырейское месторождение.

Полтора десятка лет Сергей Батманов трудится в «РН – Северная нефть». Слесарь РТУ 5-го разряда постоянно учится новому, демонстрирует мастерство и испытывает силу воли в корпоративных конкурсах. Четыре года подряд Сергей защищал честь коллектива в финальном туре смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников дочерних обществ «Роснефти». С каждым выступлением нефтяник приближался к пьедесталу и, наконец, в 2019 году привез в Усинск «серебро» корпоративных соревнований. От заветной победы его отделил всего один балл.

– Второе место на уровне компании дорогого стоит, это заслуга всего предприятия. Руководство создало прекрасные условия для тренировки, коллеги помогали советами, а во время конкурса поддерживали психологически, – отметил Сергей Батманов. – С практикой справился без проблем и в отведенное время собрал шестеренчатый насос. Теория далась сложнее. Вопросы касались не только специальности, но и материаловедения, промышленной безопасности, охраны труда. Перед выступлением много читал, добывал информацию из интернета, технических карт и паспортов оборудования.

В 2020 году имя Сергея Батманова, одного из лучших работников «РН – Северная нефть», появилось на Доске почета Республики Коми. Молодой мужчина признался, что испытал гордость, узнав о столь высокой оценке его профессиональных заслуг.

– Любая похвала, признание, безусловно, приятно, – замечает слесарь, – но и ко многому обязывает. Ведь теперь ты не имеешь права понижать планку. Так что буду и впредь работать со стопроцентной отдачей!

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»