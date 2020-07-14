Молчаливые свидетели? О чем рассказывают памятники

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

Газета «Республика» публикует на своем сайте материалы белорусских коллег о событиях той страшной войны, унесшей жизни миллионов советских людей. Авторы статей – журналисты газеты «Звязда» (Республика Беларусь).

Уважение. Благодарность. Память. Для Беларуси, которая потеряла каждого третьего, это не пустые слова. В нашей стране действительно очень много сделано для увековечения героического подвига и памяти жертв Великой Отечественной войны.

Еще шли ожесточенные бои, а в стране уже говорили о том, что необходимо собирать информацию о военных событиях и рассказывать, как самоотверженно сражается белорусский народ. В сентябре 1942 года на совместном заседании руководства Союза советских архитекторов и Союза советских художников БССР обсуждалась и была утверждена «Программа на составление эскиза-идеи памятника героям Отечественной войны». Программа предусматривала также установку памятников в крупных городах и райцентрах Беларуси, на территории которых происходили значимые военные события и совершались подвиги.

В июле 1944 года Совет народных комиссаров БССР и ЦК КП(б)Б принимают постановление «О сохранении и уходе за местами захоронения воинов Красной Армии и партизан, погибших в Великую Отечественную войну и похороненных на территории Белорусской республики», где подчеркивается, что могилы людей , отдавших жизнь за освобождение Беларуси, должны стать народными святынями и местами поклонения на века. И сегодня, когда прошло почти 75 лет, как закончилась война, очень много внимания уделяется уходу за местами памяти. Различные организации и предприятия следят за наведением порядка на воинских захоронениях. Монументы и памятные знаки восстанавливаются и реставрируются. Возводятся новые обелиски. Продолжаются поисковые работы и возвращаются имена погибших. Именно этой работе и будет посвящен наш новый проект.

Прививка патриотизма

В рамках акции «Во славу общей Победы!» собираются исторические материалы и земля из всех мемориальных захоронений и мест боевой славы 1941–1945 годов. Более 80 районов Республики Беларусь провели памятные мероприятия по забору земли с мест боевой славы для помещения ее в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.

Трудно найти уголок без свидетельств о трагедиях и подвигах, происходивших в нашей стране. Многочисленные мемориальные комплексы, памятники, братские могилы, курганы — это не просто дань людям, которых забрала война. Это прекрасное пособие для будущих поколений — по ним можно изучать историю. Около девяти тысяч памятников, которые сегодня стоят в Беларуси, — это же настоящая летопись Великой Отечественной войны, материал для воспитания молодежи! Новый проект «Звязды» приглашает к разговору не только об обелисках, но и о мужестве и самоотверженности. О человеческих ценностях. О любви к своей родине.

С вопросом, как сохранять память о Великой Отечественной войне и как передавать ее следующим поколениям, если свидетелей становится все меньше, я обратилась в Белорусское общественное объединение ветеранов. Созданная 27 марта 1987 года во время первой конференции ветеранов БССР, сегодня организация насчитывает более двух миллионов членов, в том числе около шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и 13 тысяч бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания. Среди направлений деятельности объединения — защита прав ветеранов, помощь им в решении социально-бытовых вопросов. Значительная работа проводится членами организации по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, противодействию попыткам фальсификации истории. Трудно назвать организацию, которая сделала больше, чем ветеранская, для патриотического воспитания молодежи.

Несмотря на возраст, ветераны активно подключаются к мероприятиям, которые проходят в музеях, библиотеках, учебных заведениях, правдиво и объективно повествуют о том, что видели сами. Только в 2018 году они стали участниками более 25 тысяч информационных часов, круглых столов, уроков мужества, семинаров, совместных празднований памятных дат в истории страны и других мероприятий, которые знакомят детей и молодежь с историей. А в прошлом году ветераны побывали на 30 тысячах таких встреч!

В этом году Белорусское общественное объединение получило премию «За духовное возрождение».

Внимание молодежи!

«Очень приятно, что заслуги организации отмечены на таком высоком уровне, — делится впечатлениями первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык. — Мы поддерживаем те традиции, которые оставили наши предшественники, и в то же время ищем новые формы работы с молодежью. А найти подход к современным школьникам и студентам не так просто. Происходят открытые диалоги. Дети задают много вопросов, порой непростых».

«Сегодня детей интересуют собственные истории, они больше ждут каких-то частных деталей, — присоединяется к разговору председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик. — Встречаются ветераны и с молодыми призывниками, дают им наставления. Военнослужащих больше интересуют способы и методы боевых действий. И мы понимаем, что нельзя останавливать такую работу, потому что сегодня интернет используется для того, чтобы фальсифицировать историю, воздействовать в первую очередь на молодых. Вы посмотрите, как представляется история Второй мировой войны в других странах. Кого там выставляют победителями? Как рассказывают о роли союзников? А где те солдаты, которые шли от Бреста до Волги, от Волги до Берлина? Сколько жизней отдано за освобождение Европы! Какие потери немецко-фашистским войскам были нанесены!»

В Беларуси есть все для того, чтобы бороться с искаженной информацией. Практически в каждом городе работают музеи, они созданы в воинских частях, школах. Собрано много информации, издано много книг. Обелиски свидетельствуют о том, сколько сыновей, родителей не вернулась домой, сколько невинных людей было замучено, убито, сожжено. Посетите Буйничское поле и Брестскую крепость, которые расскажут о героической обороне Могилева и Бреста. Какие страны — участники Второй мировой войны могут похвастаться такими подвигами? Обелиски героям свидетельствуют, на что шли наши люди, чтобы защитить, отстоять, освободить земли от захватчиков. Хатынь и памятники другим уничтоженным деревням — это рассказ о масштабе трагедии. В других странах людям трудно поверить, что здесь их было сожжено 9 тысяч. А о трагедии в Тростенце — одном из крупнейших лагерей смерти в мире и самом крупном на территории бывшего Союза — до последнего времени, пока у нас не открылся мемориал, в Европе вообще почти не знали.

Накануне 75-й годовщины освобождения Беларуси ветеранским активом организовано наведение порядка на мемориалах, братских могилах и местах воинских захоронений (более 10 тысяч памятников за год).

Даже через 75 лет работа по возвращению имен не прекращается. В банк данных «Книга памяти Республики Беларусь» внесены сведения о более чем 12 тысячах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, поставлено на учет 33 воинских захоронения и 13 захоронений жертв войны.

Задачи на будущее

— Казалось бы, столько делается на местах, такой арсенал средств для воспитания подрастающего поколения у нас есть, но везде ли это используется? Например, за девять лет, что мой старший сын учился в школе, их класс ни разу не съездил ни в Брестскую крепость, ни в Хатынь. Что можно потерять, если перестать уделять внимание этой теме? — спрашиваю у представителей ветеранской организации.

— Мы можем видеть, что происходит в соседних странах. Недаром русские когда-то придумали выражение: «Иван, родства не помнящий». Такого человека можно склонить к любой вере, манипулировать им, отсечь от знаний, от корней, от положительных качеств, которые есть у его народа, — замечает Иван Аркадьевич. — Есть истины, которые непоколебимы, и их нужно доносить подрастающим поколениям. Воспитательная работа не ведется нахрапом и наскоком, от случая к случаю. Она должна быть системной, постоянной, последовательной.

И не надо отказываться от того положительного опыта, который использовался в прежние времена. Юрий Луцик вспомнил, как раньше школьников за счет предприятий, хозяйств возили в Брестскую крепость и к другим мемориалам. Сегодня все упирается в деньги, некоторые родители еще подумают, давать ли их на автобусную поездку ребенка.

А направлений для работы с молодежью можно найти много. Сегодня очень нужна помощь волонтеров. Иногда в ветеранскую организацию поступают тревожные звоночки, что в вымирающих селах остаются братские могилы, за ними некому ухаживать. Иногда с этим обращаются пожилые люди, которые сегодня живут далеко от малой родины и не имеют уже ни сил, ни здоровья доехать на кладбище к своим родителям-ветеранов.

Сокращается количество участников Великой Отечественной войны, есть отдельные районы, в которых уже не осталось ни одного ветерана. Помощь и внимание молодежи пригодится людям, которых болезни приковывают к кроватям. И стоит вспоминать не только непосредственных участников боевых действий.

Не лишней будет помощь и старшего поколения. Хорошо себя показала акция «Ветеран — ветерану», когда сильнее люди заботятся о других людях почтенного возраста. Население Беларуси стремительно стареет. Но среди «молодых» пенсионеров много таких, которые еще готовы послужить, часто — бескорыстно, лишь бы чувствовать себя востребованными. И надо подумать, куда направить энергию этих людей.

Елена ДЕДЮЛЯ