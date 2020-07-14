Нацпроект «Образование»: первые итоги работы мастерских по стандартам WorldSkillsRussia / Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова» вошел в число победителей конкурсного отбора, проводимого Минпросвещения России, среди образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Объем финансирования проекта составил 8230 тыс. руб., из них: 5850 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1500 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Коми, 880 тыс. руб. – внебюджетные средства ГПОУ «СМК». Основной объем финансовых средств направлен на приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения условий для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по заявленным профессиям/специальностям с учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов.

В ходе реализации проекта:

— создано 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям: Медицинский и социальный уход, Лабораторный медицинский анализ, Фармацевтика, Стоматология ортопедическая, Медико-социальная помощь населению;

— проведены ремонтные работы в помещениях под мастерские и их брендирование в соответствии с методическим рекомендациями об оснащении организаций материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденными заместителем министра просвещения Российской Федерации Потехиной И.П. 31.01.2019 г., на общей площади 459,7 кв.м.;

— приобретено и внедрено в учебный процесс 1869 единиц современного оборудования в соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия, создано 145 новых оборудованных рабочих мест;

— на базе созданных мастерских ГПОУ «СМК» 2-6 декабря 2019 г. проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Коми по двум компетенциям: 41 «Медицинский и социальный уход» по трем возрастным категориям (основная группа, юниоры, «Навыки мудрых») и R35«Фармацевтика», планировалось проведение в мае 2020 г. Регионального этапа Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» рассматривает возможность проведения на базе мастерских ГПОУ «СМК» всероссийских отборочных этапов на Национальный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям R35 «Фармацевтика» и Т6 «Стоматология ортопедическая»;

— мастерские активно используются при реализации 7 основных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Фармация, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая, профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 2 основных образовательных программ профессионального обучения и 21 образовательной программе дополнительного профессионального образования образовательной программы дополнительного профессионального образования;

— на базе мастерских прошли обучение 20 специалистов отраслей образования и здравоохранение Республики Коми по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Формирование профессиональных компетенций специалистов сестринского дела на основе стандартов WorldSkills».

В дальнейшем направлениями использования мастерских, кроме основной образовательной деятельности, будут являться:

— организация профориентации обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми, в том числе в рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее», дополнительных общеобразовательных программ;

— организация и проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённым группам специальностей среднего профессионального образования медицинского профиля, Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

— аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям и проведение демонстрационного экзамена.