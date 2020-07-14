Нацпроект «Образование»: первые итоги работы мастерских по стандартам WorldSkillsRussia / Воркутинский политехнический техникум

В 2019 году Воркутинский политехнический техникум стал победителем Конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Свыше 28,5 миллионов рублей было потрачено на оснащение современным оборудованием мастерских. 5,3 миллиона рублей из республиканского бюджета было выделено на модернизацию и брендирование помещений. Отремонтирована площадь свыше 600 квадратных метров. Результатом создания мастерских стало внедрение 290 единиц самой современной техники в учебный процесс, из них поддерживающие технологии дистанционного обучения — 210 единиц. Создано 195 новых рабочих мест. Открыты 5 мастерских по направлению Информационные-коммуникационные технологии. Компетенции: Веб-дизайн и разработка; Сетевое и системное администрирование; ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»; Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений; Разработка мобильных приложений.
Со времени открытия на базе мастерских было проведено более 10 значимых мероприятий, ежемесячно проводились экскурсии для дошкольников, школьников, социальных партеров, студентов других образовательных организаций и жителей города.
Студенты 19 учебных групп прошли обучения по курсу информационные технологии в современных мастерских, две из которых уже аккредитованы в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена.
Более 400 школьников и 150 воспитанников дошкольных учреждений посетили мастерские во время экскурсий и мастер классов. На базе мастерских прошли обучение 58 слушателей курсов дополнительного образования для молодых мам и предпенсионеров в рамках национального проекта «Демография», а также 40 педагогов стали участниками мастер класса по организации дистанционного обучения через электронный кабинет педагога.
Современная база мастерских стала площадкой для подготовки золотого призера регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Веб-дизайн и разработка.
Заключены партнерские соглашения со всеми профессиональными образовательными организациями города для совместной реализации программ ДПО и проведения массовых мероприятий, направленных на повышение ИТ-компетенции обучающихся и педагогических работников.
В планах организации проведения летнего марафона по Веб-дизайну и разработке среди молодежи региона. А вот события, которые уже прошли на площадке мастерских:
- Проект «Ранняя профориентация»
27 января 2020 года воспитанники «Детского сада №42» в рамках проекта ранней профориентации дошкольников посетили ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум». Для детей была организована увлекательная экскурсия в мир профессий, которые актуальны в нашем городе. Дети получили первичные представления о профессиях сварщик, автомеханик, подземный электрослесарь, наладчик компьютерных сетей.
- 19 февраля 2020 года в Печорском промышленно-экономическом техникуме состоялось открытие Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования. Студент Аралин Денис занял 1 место в состязании профессионализма и мастерства по квалификации 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Победитель регионального этапа будет представлять Республику Коми на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования.
- 14 марта 2020 года «Воркутинский политехнический техникум» приветливо распахнул свои двери будущим студентам. Познакомиться с образовательным учреждением пришли более 360 школьников города. Особое внимание посетителей в этот день привлекли новейшие мастерские по компетенциям WorldSkillsRussia.
- В мастерских прошла подготовка и участие студентов группы 313 в заочном этапе Международной Олимпиады профессионального мастерства студентов имени В.Г. Аверина. Цель Олимпиады: развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов.
- 28 февраля 2020 года уже традиционно на базе ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» была проведена IX Республиканская Молодежная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения». Свыше 100 работ были представлены на Конференцию.
- В Воркутинском политехническом техникуме достаточно объемное количество разнообразных секций и кружков. Один из таких «Лит. Тех» на открытие мастерских создал свой видеоролик о жизни в техникуме до и после появления мастерских.
- На материально технической базе Мастерских ВПТ проходила подготовка к конкурсу видеороликов на иностранном языке «Моя будущая профессия». Инициатором конкурса выступил ГПУО «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н. В. Оплеснина» при поддержке ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования». Работа студентов Воркутинского политехнического техникума заняла 1 место, во много благодаря качественному видеомонтажу.
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