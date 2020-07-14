Нацпроект «Образование»: первые итоги работы мастерских по стандартам WorldSkillsRussia / Воркутинский политехнический техникум

В 2019 году Воркутинский политехнический техникум стал победителем Конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Свыше 28,5 миллионов рублей было потрачено на оснащение современным оборудованием мастерских. 5,3 миллиона рублей из республиканского бюджета было выделено на модернизацию и брендирование помещений. Отремонтирована площадь свыше 600 квадратных метров. Результатом создания мастерских стало внедрение 290 единиц самой современной техники в учебный процесс, из них поддерживающие технологии дистанционного обучения — 210 единиц. Создано 195 новых рабочих мест. Открыты 5 мастерских по направлению Информационные-коммуникационные технологии. Компетенции: Веб-дизайн и разработка; Сетевое и системное администрирование; ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»; Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений; Разработка мобильных приложений.

Со времени открытия на базе мастерских было проведено более 10 значимых мероприятий, ежемесячно проводились экскурсии для дошкольников, школьников, социальных партеров, студентов других образовательных организаций и жителей города.

Студенты 19 учебных групп прошли обучения по курсу информационные технологии в современных мастерских, две из которых уже аккредитованы в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена.

Более 400 школьников и 150 воспитанников дошкольных учреждений посетили мастерские во время экскурсий и мастер классов. На базе мастерских прошли обучение 58 слушателей курсов дополнительного образования для молодых мам и предпенсионеров в рамках национального проекта «Демография», а также 40 педагогов стали участниками мастер класса по организации дистанционного обучения через электронный кабинет педагога.

Современная база мастерских стала площадкой для подготовки золотого призера регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Веб-дизайн и разработка.

Заключены партнерские соглашения со всеми профессиональными образовательными организациями города для совместной реализации программ ДПО и проведения массовых мероприятий, направленных на повышение ИТ-компетенции обучающихся и педагогических работников.

В планах организации проведения летнего марафона по Веб-дизайну и разработке среди молодежи региона. А вот события, которые уже прошли на площадке мастерских:

Проект «Ранняя профориентация»

27 января 2020 года воспитанники «Детского сада №42» в рамках проекта ранней профориентации дошкольников посетили ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум». Для детей была организована увлекательная экскурсия в мир профессий, которые актуальны в нашем городе. Дети получили первичные представления о профессиях сварщик, автомеханик, подземный электрослесарь, наладчик компьютерных сетей.