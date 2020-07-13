Усиление первичного звена здравоохранения

Автор: Редактор 13.07.2020

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел совещание по реализации в республике национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба руководителя региона.

По информации профильного министерства, в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в республике будет приобретено 23 передвижных медицинских комплекса, среди которых 10 маммографов, 10 флюорографов и три передвижных ФАПа. Все комплексы уже законтрактованы, на эти цели выделено 326 миллионов рублей.

Передвижные флюорографы получат центральные районные больницы Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Сысольского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского, Сыктывдинского районов, городская больница Инты и городская поликлиника Ухты. Маммографы поступят в больницы Княжпогостского, Корткеросского, Сысольского, Усть-Куломского, Койгородского, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов, а также Печоры, Ухты, Усинска. Три передвижных ФАПа передадут больницам Сысольского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. За передвижными комплексами уже закреплены врачи-рентгенологи и рентгенлаборанты, а также фельдшеры.

На совещании обсудили вопрос строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Пять ФАПов к концу 2020 года будут возведены под крышу. Это ФАПы в поселке Илья-Шор Усть-Вымского района, в селе Большелуг Корткеросского района, в селах Брыкаланск, Сизябск Ижемского района, в поселке Нювчим Сыктывдинского района.

Восемь ФАПов в селах Вомын, Небдино, поселке Визябож и деревне Важкуръя Корткеросского района, в деревнях Дон, Жежим, Пожегдин, в селе Мыелдино Усть-Куломского района к концу года будут находиться в процессе окончания монтажа.

На шесть ФАПов к концу года получат проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы. Это ФАПы в селе Бортом Сысольского района, в деревнях Бакур, Вертеп и Диюр Ижемского района, поселке Ираёль Сосногорского района и селе Колва Усинского района.

Общий объем финансирования – 247 миллионов рублей, из которых более 73 миллионов – средства федерального бюджета, 174 миллиона – средства республиканского бюджета.

На совещании также обсудили вопросы развития санитарной авиации. В июле 2020 года на базе усинского аэропорта оборудуют вертолетную площадку. Она будет оснащена специальным осветительным оборудованием, что позволит бригаде санитарной авиации вылетать на вызов круглосуточно.

При обсуждении самого острого – кадрового – вопроса Владимир Уйба подчеркнул, что для того, чтобы специалисты оставались в селах и отдаленных населенных пунктах, нужно формировать среду, в которой человек захочет работать и жить.

В республике разработана система поощрений медицинских работников. Врачам, которые принимаются на наиболее востребованные специальности, выделяются выплаты в 100 тысяч рублей. Предусмотрены пять выплат по 350 тысяч рублей для медработников среднего звена, которые поедут работать в сельские населенные пункты.

В 2020 году по программе «Земский доктор» будет привлечено 45 врачей, из которых 31 специалист будет работать в сельских населенных пунктах. Семь специалистов среднего звена приступят к работе по программе «Земский фельдшер».

На целевые бюджетные места в медицинские вузы в 2020 году направят 118 человек, на целевое обучение в ординатуре – 59 человек. 20 студентам, обучающимся на контрактной основе по специальности «Лечебное дело», выплачиваются именные стипендии за счет средств республиканского бюджета.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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