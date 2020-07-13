В Коми дополнительно смягчены ограничительные меры

По данным на понедельник, в Коми официально подтверждено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело семь пациентов. В воскресенье число заболевших составило 70 человек, выздоровевших – 24, и, к сожалению, есть один летальный исход.

Всего со времени начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 4308 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 2319. Количество жертв от инфекции составляет 36 человек.

И.о. главы Коми Владимир Уйба обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой безвозмездно передать в медучреждения республики средства индивидуальной защиты и оборудование. Мэр Москвы откликнулся на призыв оказать поддержку.

Ожидается, что уже на текущей неделе в республику поступит партия из 150 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч очков, трех миллионов масок, одной тысячи медицинских кроватей, трех тысяч пульсоксиметров, 100 тысяч респираторов, трех тысяч флоуметров, двух тысяч инфузионных стоек, 50 кислородных концентраторов, 50 БИПАП (дыхательных) аппаратов, сообщает пресс-служба главы РК.

Владимир Уйба поблагодарил мэра Москвы за помощь.

– Эти СИЗы и медоборудование помогут сохранить здоровье наших жителей, защитить медиков от угрозы заражения. От имени всех жителей республики хочу сказать большое спасибо Москве за поддержку. Это крайне важно, что Москва помогает регионам в борьбе с коронавирусной пандемией, – подчеркнул руководитель республики.

Также в конце прошлой недели Владимир Уйба подписал указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности в республике. С 11 июля на территориях муниципальных образований, за исключением городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновляют работу объекты спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; фитнес-центры (спортивные клубы) (без использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

С 12 июля ограничена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общепита по обслуживанию посетителей с 23.00 до 8.00.

С 13 июля 2020 года на территориях муниципалитетов, за исключением Воркуты и Усинска, возобновляется предоставление госуслуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.

Также указом уточнены противоэпидемические мероприятия для организации работы библиотек, сняты ограничения на работу туристических агентств.

Действие остальных ограничительных мероприятий в республике продлевается по 10 августа.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Сохраняется требование обязательного ношения масок и перчаток, использования дезинфицирующих средств для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдения социальной дистанции не менее полутора метров.

Галина ВЛАДИС

Фото Ярослава СЕВРУКА