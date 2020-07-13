Справочная служба Пенсионного фонда изменила номер

ОПФР по Республике Коми информирует об изменении номера телефона справочной службы. Новый номер 8-800-600-03-26. Звонок из любого населенного пункта Коми бесплатный (с мобильных и стационарных телефонов).

По телефону справочной службы можно уточнить информацию, касающуюся пенсионных и социальных выплат, выдачи сертификата на материнский капитал, распоряжения его средствами, других мер соцподдержки, осуществляемых Пенсионным фондом РФ.

Если гражданин желает получить персональные сведения – о размере пенсии, количестве пенсионных коэффициентов, страховом стаже, реквизитах сертификата на материнский капитал, ему нужно назвать оператору свои ФИО, СНИЛС, а также кодовое слово. Кодовое слово устанавливается через профиль в личном кабинете на сайте ПФР: www.es.pfrf.ru.

За первое полугодие 2020 года в справочную службу ОПФР по Республике Коми поступило более 25 тысяч звонков. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Большинство поступивших вопросов касалось назначения пенсии, ежемесячных и единовременных выплат на детей в апреле-июне текущего года.

Галина ГАЕВА