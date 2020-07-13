Владимир Уйба встретился с общественниками Усть-Вымского района

В рамках рабочей поездки Владимира Уйба в Усть-Вымский район состоялась встреча и.о. главы Коми с представителями общественности. Темой для разговора стали вопросы развития муниципалитета, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Депутат совета района, руководитель административно-хозяйственной и социальной службы ООО «Жешартский ЛПК» Татьяна Батиева озвучила предложение комбината в рамках соцпартнерства подготовить в этом году проектно-сметную документацию на строительство спортивной лыжной базы в поселке и попросила включить этот объект в адресную инвестпрограмму Коми, чтобы к 100-летию республики Жешарт получил новую спортивную базу с освещенной лыжной трассой.

Владимир Уйба поддержал предложение, поблагодарив руководство Жешартского ЛПК за активное участие в жизни поселка. Руководителю администрации района Галине Плетцер необходимо направить предложение о включении данного проекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми на очередной год и плановый период.

Председатель Усть-Вымской районной организации ветеранов Татьяна Павлова попросила и.о. главы Коми приобрести для районной больницы маммограф. Владимир Уйба сообщил, что по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Усть-Вымской ЦРБ приобретен мобильный маммограф. Он поступит в район уже в августе.

Отвечая на вопрос о возвращении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств малому и среднему бизнесу, исполняющий обязанности главы Коми отметил, что сегодня в республике в целом меняется подход к поддержке предпринимательства. Организована работа над созданием в Коми единой цифровой платформы, которая позволит большему количеству предпринимателей получить банковские продукты, а госструктуры смогут видеть причину отказа и оказывать оперативную помощь бизнесу.

Директор жешартской средней школы №3 Светлана Лопушкова поблагодарила Владимира Уйба и республиканский мин-образ за решение о выделении средств на приобретение школьных автобусов. К 1 сентября в республику поступят 52 автобуса, которые будут изготовлены в северном исполнении. Один из них передадут жешартской школе.

Также на встрече обсуждены вопросы о приобретении машин скорой помощи для Усть-Вымской ЦРБ, ремонте стадиона в Жешарте и дороги до села Кожмудор, продлении действия регионального проекта «Народный бюджет», приобретении парома для коквицкого куста. Владимир Уйба дал ответы на все вопросы, обозначив варианты и сроки их решения.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru