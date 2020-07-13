Комфортная среда в Сизябске

В старинном ижемском селе Сизябск в этом году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» реализуют два проекта: обустройство пешеходной зоны с возможностью проезда техники по улице Новоселов и строительство деревянной лестницы по пешеходной дороге к школе.

По информации пресс-службы районной администрации, сейчас на улице Новоселов уже выполнено более половины работ. В том числе распланировали и отсыпали дорожное полотно, вырыли водоотводные канавы и обустроили деревянные водопропускные сооружения под автомобильные дороги. Далее предстоит грейдирование участка, выравнивание и утрамбовка.

Также в рамках проекта на месте водозаборной скважины сельчане возведут капитальное строение из бруса на бетонных плитах под оцинкованной крышей.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com/komiizhma