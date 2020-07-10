За книгой – в маске

После долгого перерыва на карантин в городах и районах республики открылись библиотеки. Вышла из режима онлайн и Национальная библиотека Коми. Из-за подготовки к капитальному ремонту своего исторического здания с октября прошлого года библиотека работает на других площадках. Книги выдают в двух пунктах: по адресам ул. Орджоникидзе, 10 и ул. Катаева, 41. Корреспондент «Республики» побывал в пункте выдачи литературы по улице Орджоникидзе.

Как рассказала библиотекарь отдела абонемента Елена Оверина (на снимке), в день приходят в среднем по пятьдесят-шестьдесят человек.

– Это докарантинный уровень. Ажиотажа нет, но и летнего затишья тоже. В основном приходят пенсионеры, а в обеденное время специалисты за нужной для работы литературой. В приоритете – современная проза, причем российская. Из авторов спросом пользуются Водолазкин, Рубина, Улицкая, Иванов, Акунин, традиционно хорошо берут детективы и классику, – поведала Елена Оверина.

Библиотекарь работает за стеклянной перегородкой в маске и в перчатках. Маски нужны и посетителям. Сданные книги убираются на карантин на 72 часа в специальное помещение, в котором стоит лампа-дезинфектор. Такая же лампа есть в помещении, где обслуживают читателей. Влажная уборка делается во всех помещениях в соответствии с требованиями Роспотребназора.

Летом традиционно библиотекари идут в народ. В этом году впервые в парке «Строитель» разместится площадка Национальной библиотеки – летнее некафе «Книжный дворик». Оно будет работать по вторникам и четвергам с 13.30 до 16.30. Посетителей некафе ждут настольные игры (для детей и взрослых), занимательные викторины, конкурсы, задания, мастер-классы. И, конечно, книги, которые можно будет взять с собой, почитать, сидя на скамейке, а после прочтения вернуть в библиотеку.

В Кировском парке каждую пятницу с 13.00 возле одного из книжных домиков «Cвободной библиотеки» разместится тематический фримаркет. 17 июля запланирована встреча по теме «Искусство в массы», а 24 июля – «Литературная республика».

Помимо этого, Ленинка открыла летний дистанционный лагерь «Литера». На онлайн-занятиях читателям расскажут, какими бывают размеры и форматы книг, как выглядят самые необычные книги Национальной библиотеки, научат понимать тайный язык книжных знаков. Каждый четверг в 16.00 в группе Ленинки в соцсети «ВКонтакте» будут выходить записи занятий.

В скором времени в рамках проекта «Народная инициатива» будет модернизирована библиотека в Эжвинском районе столицы. И.о. главы Коми Владимир Уйба распорядился выделить из республиканского бюджета 14,5 миллиона рублей на реализацию инициатив, одобренных жителями Сыктывкара. Одним из лидеров голосования стал проект модернизации библиотеки-филиала № 10 имени Куратова.

Артур АРТЕЕВ

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