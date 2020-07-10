Кандидаты в седьмой созыв

Избирательная комиссия Коми продолжает принимать документы от самовыдвиженцев и партий, выдвигающих своих кандидатов, на выборы в Госсовет Коми VII созыва. Напомним, обновится парламент региона по итогам голосования, которое пройдет 13 сентября.

Депутатский корпус Госсовета Коми состоит из 30 человек, половина парламентариев избирается по 15 одномандатным округам, половина – по единому избирательному округу (вся территория Коми). Для регистрации списка кандидатов, выдвинутых по единому округу, необходимо собрать 3307 подписей, для регистрации кандидата по одномандатному округу – три процента от числа зарегистрированных в конкретном округе избирателей. Но подписи собирать не нужно, если кандидаты представляют одну из шести политических партий – «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», Коммунистическую партию «Коммунисты России», партию «Родина».

Первым кандидатом стал депутат горсовета Усинска врач-офтальмолог Аль Латтуф Луай, который выдвинулся по Приполярному одномандатному избирательному округу №9. Он принес документы еще 24 июня.

30 июня пакет документов, необходимых для выдвижения и регистрации, в избирком представило региональное отделение Партии народной свободы (ПАРНАС). В его списке 30 кандидатов, планирующих принять участие в выборах по единому избирательному округу.

В первые дни июля выдвиженцев заметно прибавилось: 4 и 6 июля были приняты документы республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) по кандидатам по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Как сообщается на сайте Избиркома Коми, в результате в заверенных списках 56 кандидатов по единому округу и 15 одномандатников по 15 же округам.

Также 6 июля в избирком обратились представители другого политического объединения, имеющего в своем названии слово «коммунистическая», – принят пакет документов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), в списке 51 кандидат на выборы по единому избирательному округу.

8 июля документы сдало региональное отделение Зеленой альтернативы. В списке этой партии 39 кандидатов, также планирующих избираться по единому округу.

9 июля в списке выдвиженцев в Госсовет появились уже третьи коммунисты – региональное отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР). В заверенном избиркомом республики списке 75 кандидатов, намеревающихся идти на выборы по единому избирательному округу.

Кроме того, в этот же день за пределами столицы Коми территориальные избирательные комиссии приняли документы от трех одиночных кандидатов в парламентарии. ТИК Инты – у Михаила Брагина, выдвигающегося кандидатом в депутаты Госсовета Коми. Кандидат, у которого уже есть опыт парламентской работы, на сей раз стал самовыдвиженцем (ранее он становился депутатом от регионального отделения ЛДПР), поэтому ему нужно заручиться поддержкой 1050 граждан, зарегистрированных по Интинскому избирательному округу №7. ТИК Усть-Вымского района приняла документы от самовыдвиженки Яны Сажиной, планирующей идти на выборы по Западному избирательному округу №13. Активистке финно-угорского движения нужно собрать 1674 подписи избирателей. ТИК Сысольского района приняла документы от Ксении Соколовой, выдвигающейся по Южному избирательному округу №15. Поскольку на выборы она идет от регионального отделения КПРФ, подписи в поддержку ей собирать не нужно.

Пока к большинству политических объединений, выдвигающих кандидатов, у ресизбиркома замечаний не было, исключение – региональное отделение Партии Возрождения России, поскольку из списка его кандидатов еще до заверения было исключено 13 человек, и число территориальных групп кандидатов в списке кандидатов, выдвинутом по единому избирательному округу, стало меньше восьми, в то время как в соответствии с законом таких территориальных групп не может быть менее восьми и более 15.

Кроме того, осенью в Коми пройдут выборы в органы местного самоуправления, предстоит заместить 404 депутатских мандата.

Первый муниципальный кандидат выдвинулся 6 июля, документы в теризбирком Сыктывкара сдал индивидуальный предприниматель Андрей Жигалов, он самовыдвиженец. А 8 июля в ТИК Вуктыла пришел Сергей Хабаров, чтобы уведомить о своем самостоятельном выдвижении в кандидаты совета городского округа.

Анна АЯНОВА

Фото предоставлено Избиркомом Коми