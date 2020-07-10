Памяти Владимира Тимина

Новую форму работы в условиях карантина успешно внедрил Национальный музей Коми. Пока посетителям нельзя заходить внутрь зданий музея, сотрудники устраивают выставки на улице. Уже прошло несколько фотовыставок на стульях и заборах.

На этой неделе ко дню рождения писателя Владимира Тимина на заборе Литературного музея Ивана Куратова открылась выставка «На земле предков» («Важ пӧльяслӧн му вылын»). На нескольких больших фотопостерах прохожие могут увидеть фотографии поэта, а заинтересовавшись – прочитать о его жизни и творчестве.

Владимир Тимин родился 2 июля 1937 года в селе Пажга. Народный поэт Республики Коми, заслуженный работник культуры Коми АССР и заслуженный работник культуры Российской Федерации – автор семи поэтических сборников и пяти книг прозы. За сборник стихов «Мича ёма» («Красивая ведьма») был удостоен Международной литературной премии общества Кастрена (Финляндия). За повесть «Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской») – Государственной премии имени Ивана Куратова. В 2006 году повесть вышла в Таллине на эстонском языке. Стихи были переведены на русский, украинский, эстонский, венгерский и другие языки. Владимир Тимин ушел из жизни 25 ноября 2015 года.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора