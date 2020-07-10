Ветеранские инициативы

Владимир Уйба провел рабочую встречу с лидерами ветеранских организаций Республики Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона. Руководители общественных организаций рассказали исполняющему обязанности главы Коми о своей деятельности, а также озвучили предложения по организации взаимодействия с правительством республики, патриотическому воспитанию молодежи, оказанию поддержки ветеранам, реабилитации ветеранов боевых действий, увековечению памяти погибших в боевых действиях, реализации социальных проектов.

– Каждым из вас очень многое делается для развития общества и республики. Вы – люди с активной гражданской позицией. Поэтому для меня очень важны такие встречи, во время которых я получаю обратную связь от жителей республики. Конечно, важно, чтобы эта работа была системная, конструктивная и приносила результат, – отметил Владимир Уйба.

Председатель Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, советник главы республики по делам ветеранов Людмила Жукова выступила с предложением создания в каждом муниципалитете домов-интернатов для ветеранов малой вместимости. По ее словам, с такими просьбами к ней обращаются сами ветераны. Владимир Уйба ответил, что Минтруд Республики Коми прорабатывает новый формат домов-интернатов для ветеранов.

– Это будет учреждение социальной опеки, но такого семейного или квартирного типа, в котором у каждого ветерана будет свое жилое помещение. Сейчас мы продумываем концепцию. Пилотный проект хотим отработать в Сыктывкаре, – пояснил и.о. главы.

Председатель правления Коми региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», советник главы региона по делам ветеранов Вадим Клюпа попросил содействия в получении отработанной военной техники для парков Победы в Воркуте, Инте и Усинске.

Владимир Уйба идею поддержал и рассказал также о планах по созданию региональной системы военно-патриотического воспитания молодежи с развитой инфраструктурой:

– Мы хотим создать на базе патриотического центра «Звезда» в селе Визинга небольшой аналог парка «Патриот». Только он будет не смотровой, а действующий, где наши ребята перед службой в армии будут проходить хорошую подготовку. С руководителем «Звезды» Андреем Владимировичем Кичигиным мы эту идею тоже обсуждали. С мин-

обороны, с замминистра Юнус-Беком Баматгиреевичем Евкуровым, я переговорил, они готовы предоставить отработанную технику, учебное оружие. Мы будем это делать совместно с военным комиссариатом Республики Коми, соответствующая команда от генерал-лейтенанта Евкурова уже дана.

Председатель правления КРОО ветеранов десантных войск «Союз десантников» Юрий Беляцкий рассказал о работе по патриотическому воспитанию школьников и проведении уроков мужества. По его мнению, такие уроки должны быть в расписании каждой школы, а проводить их должен настоящий военрук – ветеран боевых действий. Исполняющий обязанности главы Коми предложение поддержал.

В рабочей встрече также приняли участие руководитель КРО ВОО ветеранов «Боевое братство» Евгений Кононов, председатель правления КРО ООО «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» Василий Лобанов, председатель правления КРОО ветеранов пограничных войск Виталий Матехин, представители регионального минтруда.

Исполняющий обязанности главы Коми представил свою позицию по всем вопросам, затронутым лидерами ветеранских организаций. Озвученные в ходе встречи предложения будут проработаны профильными министерствами.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru