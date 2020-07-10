Муниципалитеты продолжают подготовку к 100-летию республики

Владимир Уйба провел ряд рабочих совещаний по подготовке городов и районов Коми к 100-летию республики. С докладами о благоустройстве населенных пунктов, строительстве и ремонте социально значимых объектов выступили руководители Ижемского, Усть-Цилемского, Печорского районов, а также Ухты, Сосногорска и Вуктыла, сообщает пресс-служба главы региона.

В Ижемском районе из 49 мероприятий, вошедших в перечень подготовки к вековому юбилею республики, выполнено 36. Благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и региональном проекте «Народный бюджет» в нескольких сельских поселениях проведено благоустройство территорий, отремонтированы крыша детского сада в деревне Чика и школьная столовая в селе Мохча, обустроена спортивная площадка в селе Кельчиюр. В 2020 году работы по благоустройству сел и деревень продолжаются.

В Усть-Цилемском районе в рамках подготовки к 100-летию республики, по информации замруководителя администрации района Елены Еремеевой, завершается строительство социокультурного центра в селе Карпушевка и детского сада на 120 мест в райцентре. В 2020 году в районе будет реализовано 19 народных проектов и пять проектов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» – в частности, в селе Усть-Цильма преобразятся главная площадь, сквер имени Батманова.

И. о. главы – руководителя администрации МР «Печора» Роман Грибанов доложил, что в районе проведены частичный ремонт образовательных учреждений в поселках Каджером, Чикшино, Кожва и Изъяю, благоустройство территорий в Печоре, поселках Кожва и Путеец. Также руководитель района презентовал гастрономический фестиваль «Черинять гаж», который проводится в деревне Бызовая и в следующем году отметит 10-летие.

В Вуктыльском районе к столетию республики обновят все сельские дома культуры – за счет средств республиканского проекта «Народный бюджет» будут проведены работы по ремонту фасадов и кровель, купят новое оборудование. 17 июля 2020 года планируется открытие социокультурного центра в селе Подчерье. Объект построен в рамках нацпроекта «Культура». В селе Дутово завершено строительство газопровода, в этом году запланировано подключение к сетям трех многоквартирных домов.

Глава – руководитель администрации МО ГО «Ухта» Магомед Османов отметил большой вклад градообразующих предприятий в благоустройство города и поселений района. К 100-летию республики в поселке Ярега появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в Ухте проходит реконструкция детского парка, продолжаются работы на набережной Газовиков.

Среди инфраструктурно значимых проектов, реализуемых на территории Сосногорского района, глава – руководитель администрации МР «Сосногорск» Сергей Дегтяренко назвал введение в эксплуатацию тепличного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске, продолжение реконструкции стадиона «Локомотив». К концу 2020 года планируется завершить строительство социокультурного центра в селе Усть-Ухта. Также в Сосногорске ждут введения в эксплуатацию железнодорожного вокзала.

Кроме мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Народный бюджет», по словам министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталия Поправки, администрации районов участвуют в реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов, также проводят благоустройство сел и деревень на средства республиканских грантов. Также Виталий Поправка сообщил, что по поручению и.о. главы Коми в Усть-Цильме завершен капремонт крыши многоквартирного дома в Новом квартале.

Лина ПЕРОВА