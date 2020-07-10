COVID переместился на юг

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Коми превысило 4 тысячи человек. По данным на 10 июля, COVID-19 лабораторно подтвержден у 79 человек. Примечательно, что за сутки до этого вновь заболевших было точно столько же – 79. Выздоровело, по данным на 9 июля, 79 пациентов, а на следующий день – 104. Летальных случаев не зафиксировано, их по-прежнему 35.

Всего федеральным референс-центром в Коми лабораторно подтверждено 4107 случаев заражения коронавирусом, в том числе в активной фазе заболевания находятся 1844 человека. Выздоровело за все время пандемии 2228 пациентов.

Хорошей новостью можно считать, что число жертв инфекции в республике не прибавляется и составляет менее одного процента, тогда как в среднем по России 1,5 процента. У Коми – самая низкая цифра летальности от COVID-19 по Северо-Западу.

Очаги заболевания сосредоточены по-прежнему в Воркуте, где, по данным на четверг, подтверждено 27 новых фактов инфицирования, а вот в Усинске заболеваемость пошла на спад. Среди сельских районов, как показал мониторинг, проведенный «Комиинформом», напряженной становится ситуация в Прилузье. Здесь очаги инфекции зафиксированы в Летке, Черемуховке, Гурьевке, Слудке и Мутнице, причем местами заражения стали местные сельские администрации. COVID-19 выявлен у 41 жителя района, из них 20 человек госпитализированы.

Галина ВЛАДИС

Фото АГН «Москва»