Лето для «Народного бюджета»

В Коми в разгаре реализация проектов «Народного бюджета», получивших средства в этом году. Благодаря хорошей погоде в сельской местности сейчас идет активный ремонт дорог, обустройство территорий.

Так, в Усть-Куломском районе в деревне Вомынбож по программе «Народный бюджет» привели в порядок проезд – обустроили водоотводную канаву, сделали обсыпку песчано-гравийной смесью, выровняли дорожное полотно грейдером. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, стоимость работ составила 120 тысяч рублей. А в поселке Диасёръя приступили к благоустройству кладбища, которое обойдется в 342 тысячи. Нужно демонтировать старую ограду и установить новую, провести уборку погоста и прилегающей территории, обустроить проезд, поставить скамейки.

В райцентре Сысольского района селе Визинга идут работы по восстановлению покрытия проезжей части по улице Солнечной. Уже проведено выравнивание дорожного полотна с добавлением щебня и ПГС, на проект выделено 344 тысячи рублей.

В Койгородке администрация поселения заключила с подрядной организацией договор на ремонт пожарного водоема в больничном городке, будут обустроены такие же сооружения на улицах Торопова и Весенней. Уже начался ремонт горловин и срубов колодцев 42 пожарных водоемов с привлечением семи безработных граждан. Также в Койгородке будут отремонтированы пять общественных колодцев с заменой деревянных шахт на железобетонные кольца, обустройством верхнего сруба с воротом, строительством навеса и настилом тротуара.

В поселке Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района началась реализация проекта «Вечная память» – реконструкция обелиска красноармейцам, погибшим в этих краях в годы Гражданской войны. По сообщению администрации поселения, из республиканского бюджета на эти цели выделено 300 тысяч рублей, из местного – 34 тысячи, 2400 рублей добавили местные жители.

Анна ПОТЕХИНА

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