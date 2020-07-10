Усть-Вымская ЦРБ готовится к ремонту

Исполняющий обязанности главы Коми в ходе рабочей поездки в Усть-Вымский район посетил центральную районную больницу в селе Айкино, сообщает пресс-служба руководителя региона. Владимир Уйба осмотрел состояние медицинского учреждения и его материально-техническое обеспечение.

Комплекс Усть-Вымской центральной районной больницы включает в себя три корпуса поликлиники, стационар на 88 коек в селе Айкино и поселке Жешарт, 13 ФАПов, две врачебные амбулатории. Сегодня износ больничного комплекса составляет 60 процентов и требует капитального ремонта.

В этом году районной больнице из республиканского бюджета выделена субсидия на текущий и капитальный ремонт детской поликлиники и подготовку проектно-сметной документации. В 2021 году предусмотрены средства на ремонт кровли и хирургического отделения.

В рамках реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми в районе в 2021-2023 годах запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Мадмас, селе Гам, врачебной амбулатории в селе Усть-Вымь.

В больницу уже поступил новый мобильный флюорограф, в августе ожидают мобильный маммограф. Средства на оборудование выделены по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Владимиру Уйба рассказали, что районная больница старается решить кадровую проблему. В этом году штат врачей пополнят терапевт, хирург и два анестезиолога-реаниматолога. Через год ждут травматолога, который обучается по целевому направлению от районной администрации.

Другим объектом, который посетил и.о. главы Коми, стал Дом культуры в селе Айкино. Директор учреждения Олеся Козлова рассказала, что в 2021 году ДК отметит 60-летие. Сегодня в нем работают 25 клубных формирований, в них занимаются более 300 жителей села Айкино.

Зданию Дома культуры необходим капитальный ремонт. Фундамент строения подмывают грунтовые воды, по фасаду пошли трещины. По информации регионального минкультуры, ремонтные работы в айкинском Доме культуры начнутся уже в 2021 году, сейчас муниципалитетом разрабатывается проектно-сметная документация.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru