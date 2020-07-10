Из третьего возраста – в активное долголетие

С наступлением лета в Сыктывкаре начали реализовывать проект «Общественный патруль», в рамках которого серебряные волонтеры помогают сотрудникам ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) и ГИБДД в их работе. Эти активные пенсионеры по соглашению о сотрудничестве патрулируют общественные места, пляжи и улицы, раздают памятки о мерах безопасности на воде и на дорогах с целью уберечь от возможных несчастных случаев детей, оставшихся во время летних каникул без присмотра взрослых.

Все волонтеры – активные участники проекта Коми республиканской общественной организации «Деловая Россия» «Региональный центр развития активного долголетия». Автором проекта является депутат Госсовета Коми Сергей Артеев, а руководителем – Эмилия Вокуева.

Как рассказала «Республике» Эмилия Вокуева, проект в прошлом году стал победителем конкурса президентских грантов и стартовал в ноябре 2019-го, а завершится в августе 2020-го. По сути, это продолжение, пожалуй, самого любимого и востребованного пенсионерами проекта «Третий возраст», который реализуется уже девятый год подряд и был разработан с целью активизировать и сделать более яркой, здоровой и насыщенной жизнь людей старшего поколения.

Участники проекта по желанию осваивают разные виды ручного творчества – вязание, кройку и шитье, рисование, плетение, обучаются танцам, различным видам оздоровительной гимнастики, изучают иностранные языки, основы медицины, культурологии и так далее.

За годы существования проекта «Третий возраст» потребность в курсовых занятиях отпала, так как отучившиеся на них участники сами теперь обучают новичков на базе созданных клубов по интересам.

– У нас теперь есть группа волонтеров «Третий возраст», которые занимаются обучением желающих коми языку, созданию фотоколлажей и видеороликов, – рассказала Эмилия Вокуева. – Практически все курсы рукоделия перешли в клубы по интересам. То есть людям уже не нужно ходить на курсы, а нам – привлекать специалистов, потому что наши же волонтеры делают это все уже сами. Поэтому мы расширили границы, и в каждом муниципалитете теперь работают клубы активного долголетия, где мы организуем такие же курсы, как в проекте «Третий возраст», только силами самих волонтеров – тех, кто в свое время отучился на проекте «Третий возраст». Это более тридцати разных направлений, начиная с языковых курсов и современных цифровых технологий и заканчивая занятиями на тему, как сохранить здоровым свое тело, и по психологии третьего возраста.

В период пандемии занятия центра активного долголетия перешли в дистанционный формат. В группе и на сайте проекта созданы разделы, чтобы волонтер того или иного курса мог скидывать туда материалы, и участники могли бы пользоваться и заниматься дома самостоятельно.

– Обратная связь у нас в соцсети «ВКонтакте» есть. Мы видим, что люди занимаются, а не скучают в изоляции. Кроме того, во время вынужденного сидения дома наши участники проекта занимались пошивом масок. Всего было сшито 1711 многоразовых масок, которые мы потом раздавали в больницах, поликлиниках, передавали в обсерваторы, центры социального обслуживания, – рассказала руководитель проекта.

Каждый желающий может зай-ти на сайт Регионального центра развития активного долголетия и посмотреть все направления, команду проекта, тематику, специалистов по каждому направлению, вплоть до почасовой разбивки, места и времени занятий.

– Живя, например, в Сыктывкаре, человек может посмотреть, что происходит в Печоре, Ухте или Инте, какие направления организуются там для людей третьего возраста. Ссылку на сайт Регионального центра развития активного долголетия можно найти в группе «Третий возраст» в соцсети «ВКонтакте».

В январе 2020-го еще один проект КРО ООО «Деловая Россия» выиграл президентский грант на реализацию. «Сезон здоровья» направлен на развитие физической активности старшего поколения. Он предполагает установку двух спортивных тренажерных комплексов – для постояльцев Тентюковского дома-интерната и отдыхающих социально-оздоровительного центра «Максаковка», которые приезжают туда со всей республики. В мае комплексы были завезены, и с июня уже ведутся занятия со специалистами по ЛФК. Этот проект будет действовать до декабря. Оборудование передано на баланс этих учреждений и после окончания проекта учреждения будут своими силами проводить занятия на этих комплексах.

Галина ГАЕВА

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