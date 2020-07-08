Победителям правового диктанта вручены призы

В Общественной палате Республики Коми подвели итоги правового диктанта, посвященного обновленной Конституции России. Победителей награждала зампред палаты Любовь Гурьева. Среди участников были люди разных возрастов и профессий.

Любовь Гурьева отметила, что конкурс организовали для того, чтобы привлечь внимание как можно большего числа ответственных граждан и дать им возможность проверить свои знания.

– Участвовали 20 человек. Может быть, кто-то скажет: «Мало». А мы считаем, что первый шаг сделан. Мы начали подготовку с 20 июня, а диктант проходил с 25 по 30 июня, – пояснила организатор мероприятия.

Среди экспертов, готовивших задания и оценивавших работы конкурсантов, на награждении присутствовали заслуженный юрист России Борис Шенкман и директор государственного юридического бюро Коми Эдуард Аверин. Имея таких опытных и уважаемых людей в составе комиссии, как сказала Любовь Гурьева, нельзя усомниться в строгой объективности при оценке работ. Участникам нужно было ответить на 70 вопросов в интернет-тестировании. Самому старшему участнику – Тагиру Сайфуллину из Усинска – 59 лет.

Победила жительница Коми Софья Мишустина. Она правильно ответила на 69 вопросов. Второе и третье места заняли сыктывкарские студенты Роман Чумаков и Марина Старцева соответственно. Правда, на награждении победительницы не было. Она учится в Саратове и вышла в эфир по скайпу. Призеров наградили почетными грамотами, сертификатами на покупки в книжном магазине, а также вручили Конституцию Республики Коми. Следующим подобным мероприятием может стать диктант, посвященный изменениям в Конституции Республики Коми. Возможно, он пройдет уже в сентябре.

Ярослав СЕВРУК

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