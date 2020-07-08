Под взглядом наблюдателя

За голосованием в Коми на участках следили 2264 активных гражданина

На проходившем с 25 июня по 1 июля голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Коми работало рекордное количество наблюдателей – больше двух тысяч человек. Рост числа тех граждан, кто желает следить за ходом голосования на участках, подсчетом голосов, означает, что и сама процедура волеизъявления в нашем регионе становится прозрачнее.

Работавшие в разных городах и районах республики наблюдатели серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не обнаружили. Всего в Общественную палату Коми поступило 42 обращения, как от наблюдателей, так и от прочих граждан, приходивших на голосование, и даже членов участковых избирательных комиссий. Все они были оперативно отработаны. По большей части причинами жалоб оказались либо недоразумения, либо недопонимание особенностей работы УИК. Например, на одном участке гражданин не обнаружил в вестибюле стол со средствами индивидуальной защиты, оказалось, что его поставили в самом помещении для голосования, на другом наблюдатель возмутился, что не смог сразу же получить на руки копию акта о проведении голосования с использованием переносных ящиков, хотя визуально с этим документом был ознакомлен.

Уже после подведения итогов голосования в соцсетях появился пост представителя одной из оппозиционных партий, который высказал мнение, что результаты были сфальсифицированы. Член Общественной палаты России, зампред ОП РК, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Анна Чуракова считает, что такого быть никак не могло, если учесть, сколько наблюдателей было на участках, в том числе сторонников и членов шести политических партий, четыре из которых сейчас представлены в Госсовете Коми.

– Общественная палата Республики Коми уже второй раз проводила процедуру наблюдения. И если в 2018 году на президентских выборах у нас было выдано 847 направлений на избирательные участки, то в этом году почти в три раза больше – 2264. Таким образом, все 650 участков были с наблюдателями, – рассказала Анна Чуракова.

По ее словам, несмотря на то что голосование продлилось целых семь дней с восьми утра до восьми вечера, и в выходные, и в будни, случаев, чтобы участки «оголялись», оставаясь без наблюдателей, никогда не было. В этом смысле рост числа граждан, пожелавших наблюдать за ходом голосования, оказался весьма кстати: люди подменяли друг друга, пенсионеры и отпускники дежурили в те часы, когда этого не могли делать работающие.

– В один из дней, когда голосование уже шло, мы проводили в Сыктывкаре семинар для общественных наблюдателей, присутствовало довольно много людей, так что у одного гражданина даже возник вопрос: а кто сейчас на участках, как там комиссии без присмотра? Но когда он узнал, сколько наблюдателей сейчас у нас в целом есть в городе, все вопросы у него отпали, – говорит Анна Чуракова. – Были, кстати, очень интересные участки, где было заявлено до 12 наблюдателей – и самовыдвиженцы, и представители политических партий, и общественных объединений.

Прозрачным и легитимным нынешнее голосование было не только с точки зрения общественных наблюдателей, так же считает председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

– Территориальные и участковые избирательные комиссии отработали на отлично. И самое главное – итоги голосования не оспорены ни на одном из участков, – рассказал председатель республиканского избиркома. – Жалоб и обращений, которые могли бы повлиять на действительность определения волеизъявления, поставить под сомнение саму процедуру голосования, не поступало. Я не говорю, что жалоб не было вообще, они были, но в основном из-за недопонимания различных процедур. Дело в том, что сейчас применялись разные формы голосования, в том числе новые – голосование на предприятиях, придомовых территориях, и это вызывало очень много вопросов. Приходилось разъяснять, почему это происходит и почему этого не было раньше, что нынешний порядок учитывает санитарно-эпидемиологическую специфику голосования. Мы сделали все, что смогли, участковые комиссии работали на пределе возможностей, ведь изначально никто не ожидал, что придется работать с 8.00 до 20.00 каждый день, график изменился лишь за два дня до начала голосования. Возникла непростая ситуация по обеспечению возможности работы УИК в правомочном составе, некоторым их членам, из числа работающих людей, даже пришлось срочно брать отпуска. Кроме того, нужно было соблюдать беспрецедентные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, работать в масках и перчатках, а это очень тяжело. Члены УИК достойно справились со всеми сложностями этого голосования, и огромное им спасибо за это.

Из всех граждан, получивших от Общественной палаты Коми направления наблюдателей, половина заявилась самостоятельно, половину выдвинули различные организации и партии. Были и курьезные случаи, когда кандидаты в наблюдатели обращались в Общественную палату самостоятельно, а параллельно их же выдвигали по партийной линии. По словам Анны Чураковой, в Общественной палате были рады всем, вне зависимости от их политических воззрений и членства в той или иной партии. Ведь рост числа наблюдателей означает и что гражданская ответственность у нас растет, и что процедура проведения голосования становится прозрачнее. Так что, если к единому дню голосования – 13 сентября – в Коми направлений наблюдателя будет выдано еще больше, чем сейчас, это только в плюс.

– Наблюдатель – это не тот, кто мешает избирательной комиссии, а тот, кто помогает ей сделать так, чтобы выборы были легитимными, чтобы никаких нарушений не было. А на этот раз наши наблюдатели еще и помогали членам УИК в обеспечении безопасности голосования, например, меряли температуру тем, кто пришел на участки, – сообщила член Общественной палаты России. – Надеемся, что в сентябре желающих стать наблюдателями будет еще больше, и мы сможем более активно наблюдать за выборами.

Житель села Пажга Сыктывдинского района Никита Пономарев в роли общественного наблюдателя побывал уже дважды, в первый раз еще в студенчестве на муниципальных выборах в Ухте. А с 25 июня по 1 июля этого года он дежурил на участке в деревне Гаръя. Участвовал и в наблюдении за выездным голосованием. Всего на участке работало три наблюдателя, распределили все семь дней по часам: кто-то находился в помещении для голосования до обеда, кто-то после него, заменяли друг друга, когда нужно было сходить перекусить. Так что, по словам Никиты Пономарева, эти семь дней в чем-то прошли даже легче, чем один день выборов в студенчестве – тогда пришлось находиться на участке целые сутки, и подсчет голосов закончился глубоко за полночь. А тут справились куда быстрее – потенциальных участников голосования в Гаръе немного, меньше 700 человек, к тому же, как на выборах, не нужно считать результаты по нескольким кандидатам, только «за» и «против», поэтому за полтора часа на участке все подсчитали и перепроверили.

– Не могу говорить за другие участки, но могу сказать, что на нашем никаких фальсификаций, нарушений не было, это точно. Я собственными глазами видел каждый бюллетень и в какую стопку его кладут. За поправки в Гаръе проголосовало более 70 процентов. Испорченных бюллетеней было мало, всего четыре штуки, – рассказал Никита Пономарев. – Потом мне предложили сопроводить эти бюллетени, упакованные в пакеты и опечатанные, до территориальной избирательной комиссии вместе с сотрудниками полиции.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Никита Пономарев регулярно делился впечатлениями о своей деятельности в качестве наблюдателя.

«Атмосфера на таких участках особенная. Видишь обычных людей, которые приходят отдать свой голос, искренне веря, что от него зависит будущее великой страны. Члены комиссии протокольно выполняют свои обязанности, и даже как-то неудобно делать им замечания, но они относятся с пониманием. Но в общем все в рамках правового поля. Мне только один раз пришлось напомнить о необходимости соблюдения социальной дистанции. Работа наблюдателей на какой-то процент делает выборы прозрачнее, поэтому мне не стыдно носить имя общественного наблюдателя», – написал он.

Анна АЯНОВА

Фото Никиты ПОНОМАРЕВА