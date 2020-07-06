Уроженцы Коми края на Параде Победы в 1945-м

24 июня 2020 года в ознаменование 75-летней годовщины Великой Победы в Москве на Красной площади прошел военный парад. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен с привычной даты 9 мая, зато состоялся в день проведения знаменитого Парада Победы в 1945 году. В Коми из-за пандемии парад тоже перенесли, но на более отдаленную дату – 3 сентября – день окончания Второй мировой войны, что тоже символично. В год юбилея Великой Победы «Республика» решила напомнить об участниках исторического парада в июне 1945-го – земляках, чья судьба связана с Коми краем. Информацию изданию предоставила ученый секретарь Национального музея республики Валентина Сова.

Всего в параде на Красной площади 24 июня 1945 года участвовало 32 воина из республики – 22 уроженца Коми края и 10 приезжих, какое-то время проживавших на территории региона. Сведения о них собраны рабочей группой общественной редколлегии Книги Памяти Республики Коми. Свою лепту также внесли школьные музеи городов и районов, бережно хранящие документы о земляках-героях.

Исторический парад увековечен в кино и фотохронике, в книгах и документах. В соответствии с директивой Генерального штаба для участия в параде от каждого фронта выделялся один сводный полк по следующему расчету. Полк должен состоять из пяти батальонов двухротного состава, по 100 человек в каждой роте. Кроме того, 19 человек командного состава: командир полка, два его заместителя, начальник штаба, пять командиров батальонов, 10 командиров рот и 36 знаменщиков с четырьмя ассистентами-офицерами. Таким образом, каждый сводный полк состоял из 1059 человек и 10 запасных.

Судя по тому, что для шествия победителей было сшито более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования, именно столько и было участников исторического марша по Красной площади.

Личный состав для участия в параде отбирался из солдат, сержантов, старшин и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые награды. Во главе сводных полков, как правило, шли командующие фронтами, а во главе батальонов – прославленные генералы. Каждый сводный полк должен был иметь при себе 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта и все захваченные в боях знамена соединений и частей противника. В параде приняли участие десять сводных полков фронтов, включая полк ВМФ, а также военные академии, училища и части Московского гарнизона. Всего же за время Великой Отечественной войны действовало 40 фронтов (или 42, если считать два дальневосточных фронта, которые действовали уже во время войны с Японией в 1945 году после подписания акта о капитуляции Германии).

Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад на белом коне маршал Георгий Жуков. После объезда войск Жуков поднялся на трибуну мавзолея Ленина и произнес речь. Он напомнил, что победа пришла не просто, а в небывало трудной войне союзников по антигитлеровской коалиции, и основная тяжесть войны легла на плечи Советского Союза. С окончанием его речи над Красной площадью разнеслась величественная мелодия гимна СССР, одновременно прозвучали 50 залпов артиллерийского салюта и троекратное «ура».

Парадное прохождение сводных полков открыл полк Карельского фронта. Следующими прошли воины сводных полков Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов, 1-го Украинского, 2-го Украинского, 3-го Украинского фронтов, моряки ВМФ.

Ключевым событием парада стало сбрасывание фашистских знамен к подножию мавзолея. Сводные полки привезли с собой много знамен разбитых гитлеровских частей и соединений, в том числе личный штандарт Гитлера. Из них отобрали 200 штук, которые должна была нести специально выделенная рота. Эти двести советских воинов под дробь восьмидесяти барабанов пронесли склоненные к земле фашистские знамена и сбросили их на специально построенные деревянные помосты – чтобы флаги поверженного врага не оскверняли своим прикосновением священную брусчатку Красной площади.

Парад продолжили войска и военные учебные заведения Московского гарнизона, конница и боевая техника. Первой вступила артиллерия, начиная с зенитной и возрастая по калибру до самых крупных орудий, таких как грозные реактивные установки «Катюши».

Возглавить сводную колонну гвардейских минометных частей на Параде Победы было доверено уроженцу села Визинга – командиру 301-го гвардейского Криворожского минометного полка гвардии полковнику Николаю Митюшеву. На фронте за героизм и мужество гвардеец был награжден шестью боевыми орденами.

Известно, что в отставку Николай Митюшев вышел в 1954 году и вернулся на родину. Долгое время трудился на ниве просвещения – был директором производственно-технического училища связи.

За артиллерией на параде двигались моторизованные части – танки. Напомним, к созданию и производству легендарного танка Т-34 имел непосредственное отношение уроженец Коми края, нарком танковой промышленности Владимир Малышев, чье имя сейчас носит сыктывкарская школа №25.

В сводном танковом полку в составе экипажей тяжелых танков были три воина из Коми края. Один из экипажей возглавлял уроженец деревни Матяш бывшего Летского района – командир танкового взвода лейтенант Михаил Шулепов. На фронте он командовал взводом тяжелых танков ИС-3. Вместе с ним в колонне был земляк из села Объячево – механик-водитель старшина Василий Оботуров.

О Михаиле Шулепове собраны достаточно подробные сведения. Он появился на свет в крестьянской семье, свой трудовой путь начинал нормировщиком в лестранхозе села Ношуль. В 1940 году его призвали в армию и направили на учебу в бронетанковое училище имени Ленина в Ульяновске. Но учебу прервала война.

После победы он остался на службе в вооруженных силах, поступил учиться в военную академию тыла и транспорта. Завершив учебу, сразу же получил приказ отправиться на Дальний Восток, где много лет служил на границе, занимая различные посты. Прошел путь от командира взвода до заместителя командира корпуса в тылу. В 1971 году был переведен в Закавказский военный округ. После двух лет службы в Батуми и Кутаиси в 1973 году в звании полковника вышел в отставку. Всего в Советской армии он прослужил 33 года.

Старшина Василий Оботуров также остался на службе в Ульяновском танковом училище, где обучал курсантов вождению танков. На пенсию вышел в 1975 году.

Вел танк на параде и уроженец села Кобра бывшего Сысольского, а ныне Койгородского района – старшина Василий Турубанов. В 1950 году он демобилизовался, вернулся в родное село, где был избран председателем колхоза. Позднее работал в различных организациях Койгородского района.

Чести пройти в парадном марше по Красной площади удостоились и представители других воинских частей, призванные на фронт из Коми АССР.

В сводном полку Карельского фронта, открывавшем парадное шествие, чеканил шаг уроженец села Межадор Сысольского района старший сержант Семен Куликов. Демобилизовавшись, он тоже вернулся на родину и работал в органах МВД.

В сводном полку 1-го Белорусского фронта прошел по Красной площади уроженец села Шошка Сыктывдинского района капитан Иван Елькин. После демобилизации он длительное время работал в потребкооперации своего района.

Участниками парада были и земляки-устькуломцы – сержанты Алексей Мишарин и Степан Нехорошев. Алексей Мишарин вернулся в Усть-Кулом в 1947 году и стал трактористом родного колхоза, а позже совхоза «Усть-Куломский». Степан Нехорошев, возвратившись в родные края, трудился на различных участках производства в организациях Усть-Кулома. За достигнутые успехи в труде был удостоен ордена Ленина и медали «За трудовое отличие».

В Параде Победы участвовал и уроженец села Усть-Уса старший лейтенант Степан Терентьев. Из армии он демобилизовался в 1945 году. Долгие годы работал председателем колхоза имени Чапаева деревни Яг-ёль Косьювомского сельсовета.

С берегов реки Усы отправился на фронт сын крестьянина деревни Ларки Иван Артеев. В конце войны он стал курсантом Московского Краснознаменного военно-инженерного училища и прошагал на параде в составе учебных частей. По окончании училища Иван Артеев служил в армии, а после увольнения в запас в 1958 году вернулся в республику и трудился в Сыктывкаре на партийной и хозяйственной работе.

В помещенном в Книге Памяти очерке перечислены имена еще нескольких участников великого парада. Это уроженцы бывшего Усть-Усинского района сержант Евгений Ершов, старший сержант Сергей Платонов, старший лейтенант Александр Осташов. Курсанты военного института иностранных языков – Андрей Заболоцкий, Юлий Панюков, Борис Потолицын. В параде техники – на мотоциклах – принимали участие Михаил Митрошин из Межога и Иван Нестеров из Усть-Кулома.

Авторы-составители Книги Памяти Республики Коми уверены, что незримым участником Парада Победы можно с полным правом считать и уроженца деревни Сюзяиб бывшего Сторожевского района старшего сержанта Александра Габова, которому было поручено изготовить древко к Знамени Победы, поднятого над Рейхстагом (материал об Александре Габове «Республика» опубликовала 9 июня 2020 года). Легендарное знамя стало одним из 36 боевых знамен, пронесенных сводными полками по Красной площади. Недавно вдова Александра Габова Ольга Балашова передала в дар Национальному музею Республики Коми архив мужа. Среди документов – его пропуск на Красную площадь 9 мая 1995 года – на юбилейный парад в честь 50-летия Великой Победы.

Галина ВЛАДИС

Фото предоставлены Национальным музеем Коми и thecity.m24.ru

Список воинов из Коми – участников Парада Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года:

Артеев Иван Иванович, 1921 года рождения, уроженец села Ларки Усинского района Коми АССР, майор.

Бабиков Арсений Тимофеевич, 1922 года рождения, родился в деревне Чукчино, старший сержант.

Белозеров Иван Павлович, 1924 года рождения, уроженец Воронежской области, призван Прилузским РВК, ефрейтор.

Воблый Григорий Андреевич, 1923 года рождения, родился в деревне Биевцы Полтавской области, призван Ухтинским РВК, сержант, командир отделения.

Гилев Павел Степанович, 1921 года рождения, уроженец села Пажга, полковник.

Добровольский Николай Андреевич, 1923 года рождения, место рождения – город Казатин УССР, капитан, умер в 1995 году в Воркуте.

Елькин Иван Степанович, 1924 года рождения, уроженец села Шошка, капитан.

Ершов Евгений Александрович, 1925 года рождения, уроженец села Ертом Удорского района, сержант.

Заболоцкий Андрей Андреевич, 1927 года рождения, уроженец Сыктывкара, в июне 1944-го направлен в Московский военный институт иностранных языков Красной армии.

Кузиванов Иван Иванович, 1919 года рождения, уроженец села Выльгорт, гвардии сержант.

Кулиш Алексей Николаевич, 1923 года рождения, родился в городе Мирополь Житомирской области, старший сержант, проживал в городе Печоре.

Куликов Семен Степанович, 1923 года рождения, уроженец села Межадор, старший сержант.

Митрошин Михаил Егорович, 1923 года рождения, уроженец села Межог, старший сержант.

Митюшев Николай Васильевич, 1908 года рождения, уроженец села Визинга, полковник.

Мишарин Алексей Дмитриевич, 1923 года рождения, уроженец села Усть-Кулом, старший сержант.

Нестеров Иван Михайлович, 1923 года рождения, уроженец села Усть-Кулом, сержант.

Нехорошев Степан Дмитриевич, 1914 года рождения, уроженец села Дон Усть-Куломского района, младший сержант.

Оботуров Василий Яковлевич, 1920 года рождения, уроженец села Объячево Прилузского района, старшина, преподаватель Ульяновского бронетанкового военного училища.

Осташов Александр Степанович, 1911 (1912) года рождения, родился в селе Усть-Цильма, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, старший лейтенант.

Паничев Александр Александрович, 1913 года рождения, уроженец деревни Плоское Калужской области, призван Железнодорожным РВК.

Панюков Юлий Егорович, 1927 года рождения, уроженец села Большелуг Сторожевского района, с июня 1944 по март 1946 года слушатель Московского военного института иностранных языков Красной армии, с марта 1946 по сентябрь 1949 года – военный переводчик штаба Союзной контрольной комиссии в Венгрии, капитан интендантской службы.

Платонов Сергей Сергеевич, 1923 года рождения, уроженец Вологды, старший сержант. После демобилизации с апреля 1947 года проживал в Инте.

Потолицын Борис Александрович, 1927 года рождения, уроженец села Палевицы Сыктывдинского района. В 1944 году направлен в Московский военный институт иностранных языков Красной армии.

Ракин Александр Павлович, 1927 года рождения, уроженец деревни Ракинская Прилузского района, ефрейтор.

Сафронов Константин Иннокентьевич, 1921 года рождения, родился в селе Нагорное Красноярского края, умер в феврале 1979 года в Зеленоборске Печорского района Коми АССР.

Терентьев Степан Прокопьевич, 1916 года рождения, уроженец села Усть-Уса Усть-Усинского района, гвардии старший лейтенант.

Турубанов Василий Васильевич, 1920 года рождения, уроженец села Кобра Койгородского, ныне Сысольского района, старшина.

Тырин Евгений Питиримович, 1922 года рождения, родился в деревне Вогваздино Усть-Вымского района, капитан.

Хальзов Михаил Арефьевич, 1925 года рождения, уроженец Баку, стрелок-флотоводец, проживал в Сыктывкаре.

Шайтанов Гурий Клавдиевич, 1922 года рождения, уроженец деревни Рыжково Архангельской области, младший лейтенант, умер в Печоре в 1995 году.

Шаренко Василий Петрович, 1911 года рождения, родился в селе Юрасово Воронежской области, старшина, командир противотанкового орудия, Герой Советского Союза. С 1947 по 1954 год проживал в Воркуте.

Шулепов Михаил Никитьевич, 1920 года рождения, уроженец деревни Матяш Прилузского района, полковник.

Источник: Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 2013 г. С. 176-179.