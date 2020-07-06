В Бакуре обновлен очаг культуры

В деревне Бакур Ижемского района завершен капитальный ремонт Дома культуры. Финансирование выделено в рамках федеральной программы «Местный дом культуры». В очаге культуры отремонтированы сцена, фойе, полы в зрительном зале, заменены входные двери.

Как сообщается на сайте администрации Ижемского района, с инспекцией в деревне не так давно побывала депутат райсовета Мария Канева. Благоустройство местного очага культуры прошло комплексно, однако работники ДК мечтают и о новых стеклопакетах. Часть окон в клубе ранее заменили за счет своих средств, но необходимо еще порядка 40 тысяч рублей на замену оставшихся пяти. Народная избранница взяла вопрос под свой контроль и обещала посодействовать в решении проблемы.

Ярослав СЕВРУК

Фото admizhma.ru