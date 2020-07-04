Данные об автомобиле инвалида будут внесены в специальный реестр

С 1 июля в силу вступает новое правовое регулирование, касающееся использования льготных парковочных мест для инвалидов I, II, III групп, а также для детей-инвалидов и перевозящих их лиц.

«Транспортное средство помогает инвалидам и семьям с детьми-инвалидами самостоятельно перемещаться по городу. При этом для инвалидов очень важно, чтобы парковочное пространство было как можно ближе к входной группе социальных объектов, магазинов. Прежде всего это важно для тех, кому тяжело передвигаться, особенно людям на колясках. Наиболее сложная ситуация в больших городах, где часто парковки для инвалидов бывают заняты другими машинами», – прокомментировал на своей странице «ВКонтакте» необходимость этих поправок в закон председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

При этом среди инвалидов III группы право на парковочное место будут иметь только те, у кого есть одна из степеней ограничения в передвижении (1, 2 или 3 степень), а также все лица, получившие знак «Инвалид» в Бюро медико-социальной экспертизы до 1 июля, который будет действителен до конца текущего года.

Теперь вместо получения соответствующего знака «Инвалид» в органах МСЭ достаточно подать соответствующие сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида, в Пенсионный фонд России через личный кабинет пользователя Федерального реестра инвалидов (ФРИ), портал госуслуг или через МФЦ.

У МВД будет организован доступ к данным федерального реестра с целью автоматизированного контроля законности пользования водителем преференций участника дорожного движения.

Галина ГАЕВА

Фото Ярослава СЕВРУКА