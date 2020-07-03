Владимир Уйба побывал с рабочим визитом в Инте

30 июня исполняющий обязанности главы Республики Коми находился с рабочей поездкой в Инте, сообщила пресс-служба руководителя региона. В приполярном городе Владимир Уйба встретился с медицинскими работниками и педагогами дошкольного образования, посетил местный агрокомплекс и проверил ход подготовки муниципалитета к отопительному сезону.

Визит Владимир Уйба начал с посещения поликлиники №1 и больничного городка: осмотрел медицинские кабинеты, ознакомился с оснащенностью медучреждения оборудованием, пообщался с врачами на рабочих местах.

Главный врач больницы Валентина Копченкова рассказала, что медучреждение обслуживает более 27 тысяч человек. В структуре больницы – стационар, поликлиника, отделение скорой помощи, лечебно-диагностические подразделения, восемь ФАПов, причем с семью фельдшерско-акушерскими пунктами нет круглогодичного автомобильного сообщения. Врачам удается выехать туда только зимой. В ближайшее время больница получит передвижной флюорограф.

Владимир Уйба сообщил, что для села Дутово в Вуктыльском районе приобретены аэросани. Техника будет апробирована в северных условиях. И если хорошо себя зарекомендует, то, возможно, будет использоваться в других труднодоступных населенных пунктах. Для доставки больных можно использовать санитарную модификацию вездехода.

Как и в других районных больницах, в Инте остро стоит проблема нехватки узких специалистов – отоларинголога, невролога, анестезиолога-реаниматолога. Между тем штат врачей хоть и медленно, но пополняется.

В хирургическом отделении Владимиру Уйба рассказали, что в год здесь делается до 160 плановых и 100 экстренных операций. Из проблем отметили устаревшее оснащение и холод в операционной: в помещении старые окна, в 40-градусные морозы температура опускается до 15 градусов тепла.

Исполняющий обязанности главы Коми поручил минздраву региона включить замену окон и ремонт фасада хирургического отделения интинской больницы в план ремонта объектов здравоохранения на следующий год и рассмотреть возможность приобретения необходимого медицинского оборудования в ближайшее время.

На встрече с сотрудниками больницы помимо вопросов здравоохранения в районе были обсуждены перспективы развития Инты, вопросы транспортной доступности, начала нового учебного года, развития внутреннего туризма и сельского хозяйства.

Другим социальным объектом, который посетил Владимир Уйба, стал детский сад «Северное сияние», о чьем планируемом закрытии и.о. главы республики узнал из видеообращения родителей и коллектива дошкольного учреждения, размещенного в социальных сетях. Возмущенные родители рассказали, что группы закрывают без объяснения причин.

Этого не будет допущено, садик продолжит работу в прежнем режиме, набор на следующий год будет возобновлен, заверил исполняющий обязанности главы Коми на встрече с работниками дошкольного учреждения и родителями.

Владимир Уйба осмотрел здание детского сада «Северное сияние», посетил группы, ознакомился с оборудованием для реализации программ дошкольного образования. На встрече с педагогами и родителями он отметил, что здание в хорошем состоянии, здесь своевременно проводится ремонт, есть все необходимое для организации воспитательного и образовательного процесса.

Также на встрече были обсуждены проблемы ценообразования, водоснабжения Инты, ремонта дорог и дворов, вопросы медицинского обслуживания. Интинцы высказали свои пожелания и предложения по развитию родного города.

Далее Владимир Уйба посетил агрокомплекс «Инта Приполярная». Это предприятие испытывает трудности и нуждается в поддержке. Ранее вопросы стабилизации работы агрокомплекса Владимир Уйба обсудил на заседании исполкома МОД «Коми войтыр».

К началу июня у агрохолдинга накопилось более двух с половиной миллионов рублей долгов за электроэнергию. Ресурсоснабжающая организация уведомила руководство предприятия об отключении электричества. По поручению Владимира Уйба агрохолдингом был решен вопрос по погашению долга.

Агрохолдинг «Инта Приполярная» занимается оленеводством и молочным животноводством, переработкой молока и мяса. На предприятии трудятся 125 человек. Объем выручки за 2019 год относительно 2018-го уменьшился почти в три раза и составил лишь 48 миллионов рублей. Это связано прежде всего с закрытием из-за нерентабельности производства яиц.

Ситуация в «Инте Приполярной» находится на контроле Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Для улучшения финансового состояния предприятию в 2020 году увеличена субсидия на товарное молоко до 48 рублей за литр.

В настоящее время по поручению Владимира Уйба региональным правительством прорабатываются варианты стабилизации работы агрокомплекса и решается вопрос с поиском надежного инвестора для предприятия.

Ознакомился руководитель региона и с работой единой теплоснабжающей организации муниципалитета, которая после закрытия шахты «Интинская» испытывает трудности в связи с переходом на другое топливо.

В рамках подготовки к зиме компанией «Т Плюс» проведены гидравлические испытания трубопроводов. В течение лета на ТЭЦ будут реконструированы три котлоагрегата, выполнен капитальный ремонт турбогенератора.

Началась реконструкция трубопроводов горячего водоснабжения по улицам Горького, Кирова, Куратова и Мира в Инте. Замена почти двух километров сетей позволит улучшить гидравлический режим и сократить тепловые потери.

Владимир Уйба осмотрел котельное и турбинное отделения ТЭЦ, побывал на главном щите, откуда ведется управление всем технологическим процессом, а также участок территории ТЭЦ, на котором в скором времени начнется монтаж мазутной блочно-модульной котельной мощностью 20 Гкал/ч для покрытия пиковых нагрузок. Инвестиции в строительство составят порядка 178 миллионов рублей.

Интинская ТЭЦ уже 70 лет снабжает энергией жителей и предприятия Приполярья. После закрытия в 2018 году местной шахты и районной котельной станция оказалась единственным источником тепла для Инты. В последние годы ТЭЦ вынуждена была работать на непроектном топливе, что усугубило состояние возрастного оборудования. В предстоящем отопительном сезоне котельная будет работать на хакасском угле.

Компания «Т Плюс» прорабатывает вопрос строительства новых источников тепловой мощности. Предложения компании о газификации Интинского теплового узла по аналогии с воркутинским включены в план развития Инты, который сейчас находится на рассмотрении правительства России.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru