Бойцовский характер Анастасии Лабецкой

«Включи бойца – дойди до конца» – эти слова сыктывкарская художница Анастасия Лабецкая поставила в статус на своей странице «ВКонтакте». Каждый день для нее – это маленький шажок в направлении к очередной цели, ближайшие из которых – организовать очередную выставку своих картин в Санкт-Петербурге или Москве и опубликовать сборник своей прозы со своими иллюстрациями. Это непросто, потому что женщина страдает ДЦП, передвигается на инвалидной коляске и имеет большие трудности в разговорной речи. Но она уже убедилась, что мечты сбываются, если не просто мечтать, но еще и двигаться к ним навстречу.

Невозможность полноценно общаться Анастасия успешно компенсирует письменным общением в социальных сетях. У нее прекрасное чувство юмора и живая, образная речь. Все это результат любви к чтению. На просьбу рассказать о себе, об истоках своего творческого вдохновения Анастасия откликнулась охотно.

Родилась она зимой 1987 года, на восемнадцатый день жизни пережила клиническую смерть, после чего был поставлен диагноз ДЦП. С этого момента, как, наверно, у всех детей с таким диагнозом, начались мытарства по больницам: месяц – дома, три – в больнице. Таблетки, уколы, процедуры, занятия ЛФК по нескольку раз в день, поездки в клиники других городов, к бабушкам-знахаркам. В пять лет с большой неохотой взяли в специализированный садик: девочка была одной из первых воспитанниц с тяжелой формой инвалидности. Благодаря стараниям родителей постепенно начала ходить, говорить, справляться сама с едой, обслуживать себя, пусть по-своему, не так, как все, но самостоятельно.

Когда девочке было семь лет, скоропостижно скончался ее отец, и, по ее словам, все их общие с родителями достижения сошли на нет. Тогда у нее на нервной почве снова ухудшилась речь. Пришлось буквально начинать все сначала. Этот год Анастасия Лабецкая почти не помнит. Как раз тогда открыли начальную спецшколу в микрорайоне Орбита, девочку взяли туда в первый класс.

После окончания начальной школы она оказалась дома одна в четырех стенах. Неподготовленные к работе с такими детьми учителя, приходившие на дом, в первое время не знали, как вести себя. Им нужно было время, чтобы научиться понимать речь Анастасии. По ее словам, большинство преподавателей с пониманием и терпением относились к ней. Многие давали намного больше, чем просто уроки, – помогали раскрыть себя.

С пятого класса благодаря учителю по ИЗО девочка поверила, что может рисовать, и диагноз – не помеха, нужно только стараться, развивать навыки. Тогда Анастасия и «включила своего бойца» – начала усиленно учиться рисовать. Упорство увенчалось успехом: со временем в ее жизни появился наставник – руководитель художественной студии при Доме культуры «Волна» Александра Журбенко.

– Очень сильная, чуткая, тонко понимающая, самокритичная и с прекрасным чувством юмора. У нее такая быстрая реакция на юмор – сразу смеется. Она прилагает огромные усилия, чтобы ходить ровно, хотя ей дается это с большим трудом. У нее руки постоянно в мозолях, потому что она костяшками опирается на холст, – рассказала Александра Журбенко.

Однако тогда, девять лет назад, когда мать привела Настю в только что открывшуюся студию, Александра Журбенко, по ее признанию, была в шоке, думала, никогда не сможет ничему эту девочку научить.

– У меня ведь программа максимум – обязательная персональная выставка, – отметила руководитель художественной студии. – А Настя тогда рисовала только простым карандашом. Причем рисовала только на столе, а дома и вовсе сидя на полу. А мы-то все рисовали на мольбертах. Казалось, что она никогда не сможет работать за мольбертом, будет толкать и ронять его своими хаотичными движениями, и упирали его сначала в стену во избежание падений. В общем, страхов было поначалу много. Но сейчас она работает за мольбертом свободно. Живопись помогает ей, координация движений улучшилась.

Сначала Анастасия рисовала акрилом и, по словам руководителя, добилась в этом больших вершин, что поразительно, потому что акрил не легкая в работе краска. Из-за физических особенностей ей все делать намного сложнее, чем другим студийцам. К примеру, она не может долго держать голову в одном положении, особенно прямо перед собой. Ей удобнее провести прямую линию только снизу вверх. И чтобы провести горизонтальную линию, ей приходится крутить картину.

– Я иной раз смотрю и думаю: «Что-то неправильно она делает». Подхожу помочь, а она шепчет: «Да все нормально!» Вы представляете, какая у нее там работа мозга идет – тройная, четверная в сравнении с нашей. То, что обычный человек одним приемом сделает, у нее для этого мысль в несколько ступеней работает, – поведала Александра Журбенко. – Со временем я ей сказала: «Давай уже будем делать большие работы, потому что для выставок нужны большие. Нужно уже работать маслом на холсте». Масло и холст – недешевое удовольствие. Поэтому, когда ее работы начали раскупать на выставках, у нее появилось больше средств для их приобретения.

Анастасия призналась, что во многом ей приходится «изобретать велосипед», искать свои способы, методы, подстраиваться под свои физические потребности, слушать свое тело, иметь огромное терпение и концентрацию внимания, чтобы начинать снова и снова, пока не получится. И это не только в творчестве, но и в жизни тоже.

Быть креативной, упрямой, не бояться быть собой и принимать свое состояние, как есть, но стремиться к чему-то большему – это, по словам собеседницы, ее составляющие успеха. Она признается, что в чем-то ей даже повезло. В том, например, что она не знает другого состояния тела и не узнает: оно просто есть – и все:

– Конечно, бывают и дни упадка, особенно когда судьба сводит с людьми, для которых ты просто несчастный инвалид, не достойный ничего большего, чем жалости. И будь ты хоть сто раз круче их, для них ты все равно таким и останешься. Или когда тело устраивает подлянку, тебя начинает скручивать больше (гиперкинезы), чем обычно, и ты уже не хозяин своей физической оболочки. Руки опускаются. Но потом понимаешь: это твоя жизнь, и другой не будет. И слишком много пройдено тобой и людьми, которые верили в тебя, поддерживали, помогали. И снова воскресаешь.

После разговора с художницей становятся понятными и выбранные ею образы. Если это животное – то либо волк, либо слон. Если это птица – так обязательно орел с могучим размахом крыльев. Это все образы неудержимой природной силы, к которой тяготеет ее целеустремленная душа.

– Человек – это не физическая оболочка, по которой у нас все меряют, а личность, душа, эмоции, – уверена Анастасия Лабецкая. – Поэтому я стараюсь писать светлое, доброе, негатива в жизни и так хватает. Так легче – когда настраиваешься на светлое. Негатив разъедает, и я не могу долго ощущать его в душе, становится скучно, что ли, когда все «плохо». Ведь от того, как ты воспринимаешь мир, зависит очень многое, в том числе и наше моральное и физическое состояние.

Чтобы быть счастливым, у человека обязательно должна быть мечта, к которой он стремится, убеждена художница:

– Главное для меня – иметь возможность развиваться дальше в любимом деле, пробовать новое. Недавно я загорелась цифровой живописью. Пока не решусь: нужен специальный графический планшет. Не знаю, будет ли получаться пользоваться им. В этом году также думала накопить картины и попробовать пробиться в Питер, но судьба вносит коррективы. Сейчас, как и все, вынуждена сидеть дома. А еще хотела бы съездить с выставкой в Ухту. Вообще, больше хочется путешествовать.

Галина ГАЕВА

Фото из социальной сети «ВКонтакте»