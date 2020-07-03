Окна МФЦ для бизнеса во всех муниципалитетах Коми

В четверг открылись «бизнес-окна» в центрах «Мои документы» Усинска, Сосногорска и Корткероса. Теперь услуги для предпринимателей стали доступны во всех городах и районах Республики Коми.

Месяц назад, 1 июня, «бизнес-окна» открылись сразу в девяти муниципалитетах региона: в Объячево, Выльгорте, Усть-Куломе, Койгородке, Вуктыле, Троицко-Печорске, Печоре, Ижме и даже отдаленной Усть-Цильме. Открытие еще трех окон завершило покрытие всей Республики Коми.

В центрах оказания услуг для бизнеса предприниматели и люди, которые планируют открыть свое дело, могут подать заявление и получить готовые документы по широкому спектру услуг. Визит в МФЦ «Мои документы» заменяет бизнесмену посещение более 30 различных инстанций, что значительно экономит время и силы.

В «бизнес-окнах» можно подать заявление на регистрацию юрлица или ИП, оформить заявку на открытие расчетного счета в одном из банков-партнеров, заключить договор на бухгалтерское обслуживание, получить информацию о госимуществе, которое можно арендовать, оформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, узнать об обучении от «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса», подать заявление на финансирование своего дела и получить другие услуги.

Окна для бизнеса пользуются особым спросом у населения: в 2018 году от предпринимателей республики поступило около 13 тысяч обращений, в 2019-м – больше 24 тысяч, а в текущем году – уже более 14 тысяч, сообщила пресс-служба минэкономики региона.

Игорь ПЕТРОВ

Фото twitter.com/MFC_RK