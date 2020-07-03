Правовой диктант как новый формат просвещения

В дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны Общественная палата Коми опробовала новый формат юридического просвещения граждан – провела в онлайн-режиме правовой диктант на знание основного закона России.

Результаты диктанта огласила на пресс-конференции в четверг член Общественной палаты России и зампред Общественной палаты Коми Анна Чуракова. Она отметила, что поскольку проект, к сожалению, был запущен поздно, участников оказалось немного – всего 20 человек, в основном молодые люди. Но результаты порадовали, особенно учитывая сложность заданий. Трое победителей набрали очень высокие баллы – 92, 90 и 85 из ста возможных. Кроме ответов на вопросы участники диктанта должны были написать эссе, изложить свою позицию по вносимым в Конституцию поправкам.

– Нас очень порадовал Роман Чумаков, его работа очень качественная, мы считаем, что это готовый специалист, мы хотели бы видеть его экспертом Общественной палаты, – отметила Анна Чуракова.

Роман Чумаков занял второе место. Третье место – у Полины Старцевой, победителем стала Софья Мишарина.

Призы и памятный подарок – Конституцию Республики Коми – победителям вручат 6 июля.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»