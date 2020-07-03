Общественники проанализировали работу наблюдателей

В Республике Коми 2200 человек приняли участие в общественном наблюдении за процедурой голосования по поправкам в Конституцию России. Они присутствовали на всех 650 избирательных участках республики и работали в течение всей недели, пока длилось голосование. Итоги работы наблюдателей делегировавшая их Общественная палата Коми подвела 2 июля, на следующий день после главного дня голосования.

Как отметила, открывая пресс-конференцию, зампред палаты Галина Лапшина, на сей раз число наблюдателей было в два с половиной раза больше, чем на выборах президента России в 2018 году, когда процедура общественного наблюдения обкатывалась впервые. Тогда в республике за легитимностью выборов наблюдали 847 человек.

На нынешнем голосовании значительную часть составили члены общественных советов муниципалитетов, но также были представители общественных организаций и впервые – политических партий.

Самым отрадным результатом заместитель председателя Общественной палаты Коми назвала низкое число претензий к работе наблюдателей – всего 42 обращения на всю республику:

– Нам удалось рассмотреть абсолютно каждое обращение и отработать его. Результаты разные: кто-то получил предупреждение, кому-то дали разъяснения, а по двум случаям – в Сыктывкаре и Ухте – члены экспертной группы были вынуждены отозвать направления наблюдателей у нарушителей.

Как пояснила директор исполнительной дирекции палаты Александра Афонина, оба нарушителя – представители политических партий – вели себя крайне некорректно, фотографировали членов и председателя УИК, не уведомив их об этом и без их разрешения, снимали так, что в кадр попадали персональные данные участников избирательного процесса, фотографировали крупным планом голосующих, нарушая тайну голосования. Жаловались на то, что их снимают, и наблюдатели. Кроме того, они нарушали социальную дистанцию и разговаривали с членами УИК на повышенных тонах, создавая межличностный конфликт.

– Наблюдатель должен быть спокоен и объективен. Поэтому все эти нарушения стали причиной отзыва этих наблюдателей, – констатировала руководитель аппарата Общественной палаты Коми. – Но при этом такое решение далось трудно и было принято не сразу и не легко, а после обсуждения и консультаций с экспертами и юристами.

По словам Галины Лапшиной, 20-25 процентов случаев – это недопонимание сторон, когда члены избирательной комиссии и наблюдатели трактуют ситуацию по-разному, поэтому экспертной группе приходилось становиться арбитром и объяснять, кто из них прав. Были жалобы также на некорректное поведение отдельных наблюдателей, одно даже от представителя МВД. В то же время Общественная палата получала сообщения о хорошей организации и создании всех необходимых условий на участках для работы наблюдателей, их обеспечили средствами индивидуальной защиты, выделили место для наблюдения.

Были наблюдатели, которые не считали нужным обращаться в Общественную палату при обнаружении, как они считали, нарушения. Зафиксированные «факты» они выставляли в соцсети или отправляли жалобу на федеральный уровень, но в итоге практически все «нарушения» оказались фейками.

– Из этого можно сделать вывод, что целью таких наблюдателей были хайп, скандал, интрига, что целью общественного наблюдения не является. Общественная палата выезжала на места разбираться в этих ситуациях и обнаруживала, что это не нарушение, а межличностный конфликт. Я считаю, что это недопустимо, и палате необходимо провести с наблюдателями работу над ошибками. Галина Анисимовна Лапшина выступила с инициативой провести круглый стол, на котором подвести итоги общественного наблюдения, провести разбор полетов, – отметила Александра Афонина. – Более 20 наблюдателей представляли оппозиционные политические партии, и вели они себя по-разному. Некоторые были буквально заряжены на конфликт, заранее настроенные, что все проходит с нарушениями, идут на провокации. Поэтому наблюдателям, и УИКам тоже, нужно научиться работать в новом формате.

В свою очередь руководитель мобильной группы, член Общественной палаты Андрей Юркин отметил, что избирательные комиссии вели себя максимально корректно и дипломатично по отношению к общественным наблюдателям. В основном нарушения носили технический характер – граждане не сразу могли обнаружить СИЗы, но эту ситуацию быстро разруливали.

– Исходя из количества жалоб можно провести градацию наблюдателей – добросовестных, хорошо изучивших золотой стандарт наблюдателя, неопытных, кто пока не разобрался полностью в своих функциях, и недобросовестных, цель которых – помешать комиссии и другим наблюдателям осуществлять свои полномочия. Последние, сами того не зная, своими действиями начинают влиять на избирательный процесс. В то время как наблюдателю требуются прежде всего знания и выдержка, – заявил руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов. – Поэтому действительно надо собраться за круглым столом и провести анализ происходившего. А в целом, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом, все прошло слаженно.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Общественной палаты Коми