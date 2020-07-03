Лето с предосторожностями

6 июля в Республике Коми, за исключением наиболее сложных в эпидемическом плане муниципалитетов – Усинска и Воркуты, начинается летняя оздоровительная кампания для детей и подростков.

Особенностью кампании 2020 года является неукоснительное выполнение противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

2 июля началась приемная кампания в детские стационарные лагеря, расположенные на территории республики, – «Чайка», «Мечта» и «Гренада».

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость лагерей в период ограничений не может превышать 50 процентов от проектной мощности учреждений. Продолжительность смен отдыха и досуга, а также профильных смен составит 14 дней. В первую смену, которая начнется в стационарных лагерях с 15 июля, приоритет будет отдан детям, проживающим на территориях республики, имеющих возможность осуществить централизованный подвоз детей к месту отдыха на автотранспорте. Это связано с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Но каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Возможность перевозки детей из северных районов республики поездом будет обеспечена во вторую лагерную смену.

Заявление на получение путевки в детский оздоровительный лагерь может быть подано родителем (законным представителем) несколькими способами: через информационную страницу приемной кампании дети11.рф с переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА. В случае отсутствия возможности самостоятельно зарегистрировать заявление в электронной форме можно обратиться в образовательную организацию по месту учебы ребенка или управление образования с предоставлением подписанного заявления на бумажном носителе для оказания помощи в дальнейшей его регистрации на портале ГИС ЭО.

Также с 6 июля могут начать работу лагеря труда и отдыха и лагеря с дневным пребыванием детей. Решение об открытии таких лагерей будет приниматься в каждом муниципалитете самостоятельно по мере готовности лагерей к открытию и с обязательным исполнением необходимых требований. Для уточнения вопроса о получении путевок в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием необходимо обратиться в управление или отдел образования по месту жительства или в образовательную организацию по месту обучения ребенка.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/chaika_rkomi