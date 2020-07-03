Усинская больница получила новое медоборудование

В Усинск поступила очередная партия медоборудования, закупленная на личные средства президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Как сообщила пресс-служба компании, поддержка на общую сумму в 50 миллионов рублей оказана в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19.

Для Усинской центральной районной больницы приобретены портативный переносной аппарат УЗИ, хирургические аспираторы, видеогастроскоп, монитор высокой четкости, видеопроцессор и прочее.

Это уже вторая партия медоборудования для больницы. В начале июня в больницу доставили электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В ближайшее время ожидается поставка аппаратов искусственной вентиляции легких, многофункциональных кроватей, мониторов пациента, хирургических инструментов.

Всего для медицинского учреждения приобретено 50 наименований оборудования.

В Республике Коми с 17 июня смягчен режим повышенной готовности, при этом послабления не распространяются на Усинск и Воркуту. Это связано с сохранением в городах неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

– Усинские медики сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. В таких непривычных, тяжелых условиях они не должны отвлекаться и думать, где достать тот или иной аппарат, защитный костюм. И именно поэтому мы по согласованию с руководством больницы организовали закупку действительно нужного сейчас оборудования и материалов. Уверена, все это поможет справиться с пандемией, а в дальнейшем пригодится медицинским работникам в повседневной работе, – отметила заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.

ЛУКОЙЛ оказывает поддержку медучреждениям региона с первых дней начала пандемии. Так, инфекционное отделение Усинской ЦРБ оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, на территории учреждения обустроена сеть Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет, персоналу больницы выданы рации для оперативной и безопасной связи. С 10 апреля ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет машины скорой помощи и автопарк медучреждений в Республике Коми.

Владимир СВЕТЛОВ