Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по всем вопросам повестки дня

26 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году – 15,24 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 миллиарда рублей (30 процентов прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.

По материалам ПАО «Газпром»