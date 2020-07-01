Большая семья Татьяны Колосовой

Песня – это верное средство от старости, пока душа поет, она молода, уверена сыктывкарка Татьяна Колосова. Уже 27 лет она руководит старейшим хором ветеранов Сыктывкара «Поющие сердца». Пришла туда совсем девчонкой, сразу после окончания республиканского колледжа культуры, да так и осталась, вопреки расхожему мнению о том, что молодым трудно сработаться с пожилыми. А сегодня под ее крылом уже целых три хоровых ветеранских коллектива: «Поющие сердца», «Шудлун» и «Авиарябинушка».

В 1993 году Татьяна Колосова окончила колледж культуры по профессии «народное хоровое творчество, руководитель хора» и сразу пришла в городской клуб ветеранов. Тогда распределения уже не было, но в колледже для выпускников вывесили список организаций, куда требовались специалисты. Татьяна хоть родом из Сысольского района, но к тому времени уже была замужем и ей нужно было искать работу в Сыктывкаре. Выбрала клуб ветеранов, потому что это была работа в городе. Тогда он назывался просто хор ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и размещался в двух небольших кабинетах в здании министерства образования. Название хор получил только в 1999-м.

– Это был Год пожилых людей, и министерство социальной защиты населения организовало поезд «Ветераны севера», – рассказала Татьяна Колосова. – В программе участников поезда были деловые встречи в городах и районах республики с руководством муниципалитетов и общественных ветеранских организаций. Ветераны решали свои вопросы, а украшением этих встреч были выступления хора. Вот во время этих поездок и было принято решение дать хору название, а то без названия как-то уж совсем безлико. Из множества предложений выбрали «Поющие сердца». За эти годы, конечно, многое поменялось, прежних участников хора уже давно нет, все новые.

Второй ветеранский хор – «Авиарябинушку» – Татьяна Колосова «усыновила» пять лет назад. Хор остался без руководителя, и директор Дома развития культуры и искусства Ольга Бакулина предложила ей возглавить его. А три года назад хоровая семья Татьяны Колосовой снова пополнилась: после ухода руководителя в декретный отпуск осиротел хор народной песни «Шудлун», она взяла и его под свое крыло. В общем, стала многодетной матерью со всеми сопутствующими этому статусу трудностями и заботами. И хоть «дети» в этой многодетной семье все старше своей «матери», но не зря же говорят «старый – что малый»: к каждому участнику хора руководителю приходится находить индивидуальный подход.

– Труднее всего было вначале, когда я только пришла на работу, – призналась Татьяна, – потому что люди уже сформировавшиеся, каждый со своим характером. А мне-то требовать приходится, и это не всем нравится. Например, не получается у кого-то мелодия, я несколько раз заставляю петь, пока не получится. Им уже надоедает, а я все равно заставляю. А еще, бывает, в силу возрастных особенностей слова песни не могут выучить или не могут правильно произнести. Опять же приходится настаивать, чтобы выучили. Некоторые обижаются на замечания, поэтому прежде чем что-то сказать, надо сначала слова правильно подобрать, чтобы не обидеть. Так понемногу училась находить подход. Чтобы с людьми сработаться, хочешь не хочешь, а придется психологом стать.

По словам собеседницы издания, одному руководителю с таким объемом работы не справиться, поэтому в каждом коллективе есть свой староста – ее правая рука. Многие организационные вопросы решают именно старосты. Это они следят за посещаемостью, помогают в организации концертов, ищут спонсоров для приобретения сценических костюмов. Общая атмосфера в коллективе – тоже во многом заслуга старосты. К примеру, «Авиарябинушка» – самый богатый на мужчин хор. Мужчин и женщин там пятьдесят на пятьдесят. А мужчины они даже в зрелом возрасте – мальчишки. И на внешний вид им всегда немного наплевать. Вот и повадились некоторые хористы в «трениках» на репетиции ходить. Староста Любовь Ячник строго им напомнила не расслабляться, ведь вокруг женщины.

– Хор для его участников – это как семья, – пояснила худрук. – Все они поддерживают друг друга, ходят в гости, созваниваются, ездят друг к другу на дачу, песни там поют. Один мужчина у нас долгое время на репетиции не приходил: жена заболела. Так женщины все беспокоились, звонили: «Жена поправится, ты приходи, не пропадай!» Присутствие сильного пола на женщин тоже очень дисциплинирующе действует: они стараются выглядеть красиво, выгуливают свои наряды.

Помимо ежедневных репетиций, у Татьяны Колосовой работы хватает и в свободное время. Огромная проблема всех самодеятельных коллективов города – отсутствие аккомпаниатора. Нет баянистов сегодня. Приходится после работы искать в интернете минусовку.

– Подрабатывала у нас студентка колледжа культуры Надежда Рочева, очень она нас выручала, – рассказала Татьяна. – А потом окончила колледж и уехала в Ижму. Не хотят сегодня молодые осваивать эту специальность, а баянисты старшего поколения в основном уже не играют. Вот и приходится петь под минусовку, искать в интернете музыку. А для хористов это очень сложно. Потому что баян-то идет за коллективом, а тут певцам нужно слушать музыку, чтобы вступить. Это молодежь может быстро сориентироваться, а людям старшего поколения сложно: хотя песни им и знакомые, но аранжировка новая. В прошлом году закончили творческий сезон, и почти полтора месяца я искала в интернете минусовку, чтобы и по тональности, и по тематике она подошла для моего контингента. Им же молодежные песни не подойдут, они все пенсионеры от 60 и выше. В «Поющих сердцах» самая молодая участница – 1954 года, а самому возрастному участнику – 82 года. Не хватает хору голосов помоложе. Мы были бы рады «молодым» пенсионерам.

Еще одна проблема – невозможность выезжать на гастроли. Транспорта нет. Приходится, по словам Татьяны Колосовой, вариться в собственном соку и давать концерты только в Сыктывкаре. Хористы очень легкие на подъем: только свистни – они уже готовы выехать на концерт. В основном выезжают в социальные центры, интернаты для престарелых и инвалидов, местные санатории.

– В 2018-м побывали с авиаторами в Великом Устюге на музыкальном фестивале, стали лауреатами, – рассказала собеседница издания. – Наши мужчины из «Авиарябинушки» и там всех покорили. Они ж у нас все красавцы, да еще выступают в летной форме. Женщины из других коллективов обзавидовались: сколько у вас мужчин, оставьте нам хоть немного. Нет, говорю, не оставлю, самим надо. В «Шудлуне» с мужчинами сложнее, там всего один мужчина – Валерий Иванович Пименов. Он молодец, выручает нас – на гармони играет. Это, конечно, не баян, но все же лучше, чем минусовка. В «Поющих сердцах» двое мужчин – Николай Иванович Солуянов и Николай Алексеевич Михайлов. Мужчины у нас ответственные: репетируют везде. Солуянов ходит в лес за «Динамо» на прогулки, там и распевается. Благо – кругом лес. У Михайлова сильный голос, но надо ставить.

Репертуар худрук никому не навязывает, песни хористы предлагают сами. Обычно приносят песни своей молодости, которые Татьяна Колосова, по ее признанию, даже никогда не слышала. Иногда получается их освоить, иногда приходится отложить. Возраст уже не тот, чтобы петь молодежные песни.

На вопрос, что ветеранам дает участие в хоре, Татьяна Колосова, почти не задумываясь, отвечает: «Жизнь. Ведь человек живет, пока чувствует, пока испытывает эмоции радости, пока строит планы и пока нужен людям. Все это хористы получают в своих коллективах». Поэтому вынужденная остановка, вызванная режимом самоизоляции, для многих стала настоящим испытанием. И чтобы хористы не теряли форму, хормейстер привлекала их к участию в различных музыкальных интернет-акциях, учила записывать видеоотчеты на телефон.

– Мы с 16 марта не видимся, они звонят, чуть не плачут: «Ну когда, когда уже?» Они же привыкли, что все горести и радости можно обсудить с друзьями в хоре. Мы ведь на репетициях не сразу петь начинаем. Сначала новостями перекинемся, если это лето, про дачу поговорим, у кого что растет, советами поделимся. Дни рождения отмечаем вместе. В общем, семья. Поскольку они не все могут владеть телефоном стопроцентно, вот во время самоизоляции я и решила научить их делать видеоотчеты. А недавно узнала, что наша 83-летняя хористка из «Поющих сердец» Зоя Николаевна Воронова «ВКонтакте» страницу завела. Ну что тут скажешь: люди живут полноценной жизнью, стараются идти в ногу со временем, – рассказала собеседница издания.

Татьяна Паюсова из «Поющих сердец» в хор пришла три года назад. Привела ее туда сестра, которая работает там костюмером. Признается, что сразу почувствовала, что пришла к себе домой. Было ощущение, будто всю жизнь не своим делом занималась и только здесь себя нашла наконец.

– Что для меня значит наш коллектив? Все. В принципе пою я сколько себя помню, хотя у меня проблемы со связками, – рассказала женщина. – Но с помощью хора все проблемы с голосом отступили. Когда Татьяна мне предложила прийти в хор, я засомневалась: у меня же голоса нет. Есть, говорит, у вас голос. А потом я и подружек туда затащила, они мне за это теперь бесконечно благодарны. У подруги голос был зажат, потому что она на стройке работала и часто приходилось кричать с последних этажей вниз, голос посадила. Зажатые связки – это как вывих руки или ноги, нужно вправлять. Татьяна Михайловна и ей, и мне давала специальные упражнения для разработки связок. Пение – это же гимнастика для связок, для голоса, для легких. И как любая гимнастика дает большой заряд энергии. Прийти в хор может любой любящий петь человек. Татьяна Михайловна помогает исправить проблемы.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлены Татьяной Колосовой