На защите материнства и детства

«РН – Северная нефть» помогает районной больнице повышать качество медицинского обслуживания

Благодаря помощи «РН – Северная нефть» (входит в периметр ПАО «НК «Роснефть»), в акушерско-гинекологическом отделении Усинской ЦРБ появилось новейшее оборудование для проведения ультразвуковой диагностики. Его приобретение стало очередным совместным проектом дочернего общества «Роснефти» и лечебного учреждения по развитию системы местного здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания населения.

– Качественный контроль здоровья наших пациенток – залог благоприятного течения беременности и нормального внутриутробного развития малыша. УЗИ экспертного класса позволяет проводить исследование на любом сроке беременности, – отметила заведующая родильным отделением УЦРБ Ольга Яхонтова. – В 2018 году Россия вступила в Десятилетие детства, и социальная политика «РН – Северная нефть» полностью отвечает задачам по защите материнства и детства, укреплению здоровья населения. Поддержка УЦРБ – вклад в здоровое будущее Усинска и Коми. Благодарим нефтяников за неравнодушие и регулярную помощь.

Современное высокотехнологичное УЗИ-оборудование оснащено новейшим программным комплексом, обладает множеством дополнительных функций и позволяет с высочайшей точностью проводить неинвазивное трехмерное сканирование внутренних органов будущих мам и контролировать развитие плода. Высокоточный аппарат оказался очень востребован. Благодаря мобильности он легко перемещается и используется четырьмя специалистами, а также легко подвергается обработке и дезинфекции, что крайне актуально в условиях непростой эпидобстановки.

По словам главного врача УЦРБ Максима Чуркина, поддержка со стороны «РН – Северная нефть» позволяет решать важнейшие задачи по повышению качества оказываемых медицинских услуг, а приобретение аппарата УЗИ экспертного класса – важный шаг в развитии системы родовспоможения и профилактики рождения нежизнеспособных детей.

В скором времени УЦРБ и «РН – Северная нефть» планируют реализовать еще один совместный проект по оснащению отделения функциональной диагностики эндоскопами. Эти высокотехнологичные медицинские аппараты необходимы для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.

– В лечении онкологии время часто становится решающим фактором. Использование эндоскопов повысит шансы пациентов на выздоровление, снизит риск осложнений, – рассказала заместитель главного врача УЦРБ Ольга Старостенко. – «РН – Северная нефть» – надежный партнер нашего учреждения, который на деле подтверждает приверженность принципам социальной ответственности.

Поддержка здравоохранения, профилактика заболеваемости, забота о здоровье сотрудников и жителей Усинска являются приоритетами социальной политики «РН – Северная нефть», демонстрируют системный подход к вопросам социальных инвестиций.

С целью развития системы местного здравоохранения и повышения качества медицинского обслуживания населения предприятие на регулярной основе оказывает поддержку Усинской центральной районной больнице – важнейшему лечебно-профилактическому учреждению, в котором получают медицинское обслуживание все сотрудники усинских предприятий «Роснефти», их семьи и тысячи усинцев.

Последние несколько лет при поддержке «РН – Северная нефть» Усинская ЦРБ ведет масштабную работу по техническому переоснащению. Так, уже модернизированы травматологическое, родильное и физиотерапевтическое отделения. На средства «РН – Северная нефть» закуплены холодноплазменный коблатор для проведения малоинвазивных операций на суставах, физиотерапевтическое оборудование, тренажеры для ЛФК, кровать-трансформер для родовспоможения, операционный стол в акушерскую операционную и монитор пациента.

Плодотворное сотрудничество «РН – Северная нефть» и лечебного учреждения в области повышения качества медицинского обслуживания продолжится и в дальнейшем.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»