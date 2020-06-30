Торговые центры обязаны обеспечить режим безопасности

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел рабочее совещание с представителями бизнес-сообщества республики, посвященное возможности возобновления работы торговых центров.

Проинформировав участников совещания о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции, руководитель республики пояснил, что в соответствии с методическими рекомендациями Рос-потребнадзора возобновить работу торговых центров возможно только на втором этапе снятия ограничительных мер. Перейти ко второму этапу Республике Коми не позволяет неблагополучная эпидемиологическая ситуация, которую осложняют очаги в Воркуте и Усинске. Но, учитывая негативные последствия для бизнеса и экономики региона от продолжительного действия ограничительных мер, вопрос о возобновлении работы торговых центров становится с каждым днем все актуальнее.

Владимир Уйба подчеркнул, что решение о возобновлении работы торговых центров возможно только при условии строгого соблюдения субъектами бизнеса всех необходимых требований санитарно-эпидемиологической безопасности – это прежде всего работа персонала в средствах индивидуальной защиты, обязательный масочный режим для покупателей, регулярная дезинфекция помещений. При этом сохранится запрет на работу развлекательного сегмента торговых центров.

– Открытие торговых центров – это наша совместная ответственность, – обратился к предпринимателям Владимир Уйба. – Мы пойдем навстречу бизнесу только при условии, что вы будете неукоснительно выполнять санитарные требования. Открытый магазин должен быть обеспечен всеми режимами безопасности.

Этот вопрос был рассмотрен 29 июня на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое после встречи с представителями бизнес-сообщества провел врио главы Коми, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Республиканское управление Роспотребнадзора провело мониторинг по ситуации (без учета эпидобстановки в городских округах «Воркута» и «Усинск»), после чего было принято долгожданное решение о возобновлении работы торговых центров в республике, за исключением указанных городов.

О хорошей новости сразу же известил на своей странице ВКонтакте Владимир Уйба: «В Республике Коми открываются кафе, рестораны, буфеты, столовые – все заведения общественного питания. Разумеется, при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Рос-портребнадзора. К сожалению, за исключением Воркуты и Усинска. Благодарю всех предпринимателей за проявленное терпение. Вместе мы смогли преодолеть этот тяжелый коронавирусный этап. Также призываю всех жителей республики продолжать соблюдать меры безопасности. Выходите в общественные места – соблюдайте максимум мер предосторожности: маски, перчатки, обработка рук антисептиком. Если вдруг почувствовали недомогание – не ходите на работу, обратитесь к врачу! Берегите друг друга и будьте здоровы!»

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru