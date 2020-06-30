Новый этап смягчения ограничительных мер

Владимир Уйба подписал указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности. Действие режима продлено по 14 июля.

При этом с 00 часов 29 июня на территории Республики Коми, за исключением городских округов «Воркута» и «Усинск», при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Роспотребнадзора разрешена работа предприятий общественного питания (в том числе кафе и ресторанов). С 6 июля возобновляется детская оздоровительная кампания – организация отдыха и оздоровления детей и их санаторно-курортное лечение.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми о режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Снятие ограничений не распространяется на городские округа «Воркута» и «Усинск» в связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Указом введены также дополнительные противоэпидемические мероприятия для организации работы ресторанов, кафе и столовых, санаторно-курортных учреждений и лагерей отдыха и оздоровления детей. Работа указанных организаций и предприятий возможна только при их обязательном соблюдении.

Остальные ограничительные мероприятия на территории республики продолжают действовать по 14 июля.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

Лина ПЕРОВА

Фото rbc.ru