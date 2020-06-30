Поддержка НКО сохранится и в 2021 году

В 2020 году поддержку из республиканского бюджета на сумму 30 миллионов рублей получат 62 социально ориентированных НКО региона. Размер гранта будет составлять от 95 до 997 тысяч рублей. Как рассказал в еженедельном интервью врио главы региона Владимир Уйба, поддержка для представителей СОНКО сохранится и в 2021 году.

– Но я сразу хочу сказать – это люди, которые хотят сделать больше и лучше для республики, села, города. Мы много говорим про «Народный бюджет», а это инициатива жителей, которые хотят сегодня сделать лучше, чем вчера, – заявил Владимир Уйба.

Средства пойдут и на спорт, и на благоустройство, и на воспитание подрастающего поколения, напомнил руководитель региона. Объем бюджетных ассигнований в 2020 году составил 30 миллионов рублей.

– Активность людей должна поощряться. Если человек хочет сделать хорошее дело и просит о помощи, конечно, мы будем помогать. И по возможности будем поднимать планку. Потому что в следующем году заявок будет больше, а значит, и сумма должна быть выше, – добавил Владимир Уйба.

На участие в конкурсе грантов в этом году поступили заявки от 138 СОНКО, они представили проекты на общую сумму более 68 миллионов рублей. 23 июня были определены победители. Ими стали 62 социально ориентированные НКО. Уже в июле им будут предоставлены средства на реализацию проектов, сообщило агентство «Комиинформ».

Одним из победителей стал проект «Создание регионального «банка одежды» «Сила жизни» – вещи для всей семьи» (прием-выдача одежды всех возрастов). По информации АНО «Сила жизни», предварительно в начале августа в разных частях Сыктывкара будут установлены ящики для сбора одежды с целью обеспечения многодетных и малообеспеченных семей.

«Любой желающий может бесплатно отдать одежду и любой желающий из указанных категорий семей бесплатно может взять ее себе. Осуществляем прием обуви и игрушек (не мягких), средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, дезинфицирующие средства), памперсы, канцтовары. Кроме того, мы начинаем обеспечивать незащищенные категории семей продуктовыми наборами», – написали авторы проекта на своей странице «ВКонтакте».

Роман СЕМЕНОВ

Фото vk.com