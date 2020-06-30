Кибербаскетболист Денис Тимонин: «Опыт реальной игры помогает на виртуальном корте»

Ухтинец Денис Тимонин в составе российской сборной стал бронзовым призером первого международного турнира среди национальных команд по виртуальному баскетболу FIBA Esports Open 2020 (соревнования проходили по игре NBA 2k20 на платформе PS4). Турнир прошел под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). В состав сборной страны киберспортсмен из Ухты попал благодаря успешным выступлениям на внутрироссийских соревнованиях. В интервью «Республике» Денис Тимонин рассказал о ходе кибербаталий и своем увлечении виртуальным спортом.

– На старте турнира вы уступили Италии и Испании, а дальше шли без поражений (с шестью победами россияне заняли третье место, в итоговой таблице значилось девять команд – авт.). Чего не хватило в двух первых играх?

– В матче с итальянцами мы провалили первую четверть. Пришлось весь матч их догонять, но так и не получилось. Испания – это просто очень хорошо сыгранная команда, и они, думаю, обошли нас именно на классе.

– А в чем их преимущества? Больше тренируются, больше опыт?

– В обоих случаях играли не совсем сборные, там были сыгранные годами команды. Мы же собрались всего за месяц до начала турнира.

– Какая игра особенно запомнилась, если говорить обо всем турнире?

– Наверное, игра с Италией. Это был первый матч, и мы понимали, что он сильно повлияет на дальнейший результат в турнире.

– Какой-то приз в материальном плане или хотя бы просто медаль вы получите?

– Да, ждем призов от Российской федерации баскетбола (РФБ). Пока не разглашают, что это будет.

– Как давно вы увлеклись кибербаскетболом? Вы ведь играете еще в команде CSKA 2K и именно благодаря успешным выступлениям в ее составе попали в сборную команду страны.

– Увлекся очень давно, точно не скажу даже когда. Все пошло от любви к реальному баскетболу, которым я занимался 18 лет, и у меня есть разряд кандидата в мастера спорта. Буквально сегодня (27 июня – авт.) мы с командой CSKA 2K выиграли третий тур турнира по интерактивному баскетболу 3х3 BingoBoom. CSKA 2K – это команда, собранная на базе сборной. Трое из четырех игроков играли со мной в национальной команде, один из них ее капитан – Дмитрий Ильин.

– Вы как-то контактируете с федерацией киберспорта Коми?

– Нет.

– Расскажите о карьере игрока в реальном баскетболе. Может быть, вы среди ветеранов до сих пор играете?

– Баскетболом я занимался с пятого класса школы. На взрослом уровне играл за молодежную сборную на уровне Северо-Западного федерального округа, выступал за студенческую команду «Планета-Университет». Среди ветеранов сейчас я не выступаю, так как есть проблемы с коленями, ну и много времени уходит на киберспорт. А среди ветеранов с командой «Транснефти» выигрывал «Заполярные игры» и международные соревнования среди нефтегазовых команд.

Международный турнир был своего рода «пробным шаром» для FIBA, и, судя по всему, эксперимент удался. Соревнования вызвали большой интерес как у самих участников, так и у зрителей вкупе с представителями СМИ. Если раньше к киберспорту многие относились скептически, то теперь скептиков заметно поубавилось, он все больше сближается с реальным спортом. К участию в кибертурнирах привлекаются звезды футбола и баскетбола, да и в самом киберсообществе появляются свои звезды. За примерами далеко ходить не надо: в апреле, сидя в самоизоляции, в чемпионате России по кибербаскетболу участвовал игрок национальной сборной страны и краснодарского «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин.

Безусловно, коронакризис в определенной степени повлиял на всплеск интереса к киберспорту. Однако руководство РФБ стало активно развивать кибернаправление игры задолго до глобальных мировых потрясений. Уже в феврале этого года отечественное министерство спорта официально признало кибербаскетбол видом спорта. Чемпионаты среди виртуозов компьютерных баталий регулярно проходят еще с прошлого года.

– Какая позиция на реальной площадке была у вас и какая в кибербаскетболе?

– Всегда в реальной жизни играл на позиции атакующего защитника либо легкого форварда, в киберспорте же в основном играю центрового.

– Как много в виртуальном баскетболе игроков с опытом реальной игры и насколько важно иметь такой опыт?

– Думаю, что большая часть – процентов 90 и более пришли к этому из реального баскетбола, у нас как в команде CSKA 2K, так и в сборной все когда-то занимались. Реальная игра дает то самое понимание и видение площадки, которое помогает на виртуальном корте.

– Где выступать сложнее: на реальной площадке или виртуальной?

– И там и там по-своему тяжело. В реальном спорте физически, а в виртуальном психологически.

– Как много уделяете времени тренировкам?

– Тренируемся каждый день, часов по пять-шесть в среднем, бывает и больше.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com