Волейболистки Коми открыли сезон в Кирове

Ухтинки Наталья Смишко и Анна Коновалова заняли первое место среди женских команд на турнире по пляжному волейболу «Открытие пляжного центра «Волей-Киров». Состязания состоялись в Кирове 27-28 июня.

Комментируя выступление на турнире, тренер по волейболу Анна Коновалова отметила, что соревнования проходили официально, но при строгом соблюдении всех мер предосторожности.

– Все прошло отлично. Было 13 мужских и 11 женских команд из Кирова, Котласа и Коми. Лучших наградили сертификатом на посещение пляжных кортов центра «Волей-Киров». В целом турнир очень понравился, организация соревнований великолепная, уровень команд хороший, – рассказала она «Республике».

Анна Коновалова также стала одной из многих спортсменок региона, поддержавших воззвание к возобновлению работы в Коми фитнес-центров, бассейнов и других площадок. Письмо с таким призывом появилось в популярной группе «ВКонтакте» «Спорт в Республике Коми». Спортивная общественность региона обратилась к руководству республики с просьбой вывести отрасль из «спящего режима», гарантируя при этом полное соблюдение требований Роспотребнадзора.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Анны Коноваловой «ВКонтакте»