Ветераны реализуют грант «о тех, кто рядом»

Автор: Редактор 30.06.2020

Проект «О тех, кто рядом, не забудем и помним тех, кого уж нет», разработанный Коми республиканской организацией ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, стал одним из победителей грантового конкурса главы региона.

Как рассказала председатель организации Людмила Жукова, тема проекта напрямую связана с Годом памяти и славы, объявленным в честь 75-летия Победы. Главная цель проекта – просветительская работа с молодежью в части знакомства с живыми свидетелями истории страны и привлечение ее к активной помощи ветеранам. Проект будет осуществляться в три этапа. Первый этап отражает первую часть названия – «О тех, кто рядом, не забудем».

– Мы начали реализовывать проект еще в марте, задолго до грантового конкурса, – рассказала Людмила Жукова. – Снимали ролики с воспоминаниями свидетелей военной поры, издавали брошюры, проводили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла с вручением памятных медалей. До начала самоизоляции успели с лекторской группой «Живая память» побывать в Корткеросском районе, где встречались со школьниками. В составе группы были узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, даже был методист Республиканского института развития образования, который проводил интеллектуальные игры с ребятами на знание истории войны. С нами ездили волонтеры – студенты СГУ, которые убирали снег с дворовых территорий ветеранов. К сожалению, мы успели побывать только в Корткеросе и Мордино, потом нас пандемия остановила.

В рамках проекта запланирован также автопробег «75 километров Победы» в два населенных пункта Сыктывдинского района – Часово и Палевицы. Встречи с населением там пройдут с полевой кухней, с митингом памяти павших, со священником, который отслужит литию по погибшим. После митинга запланированы работы по приведению в порядок ветеранских могил на местном кладбище. Эта работа была начата обществом ветеранов еще в прошлом году в рамках проекта «Чужих могил не бывает».

– Будем убирать могилы, красить памятники и ограды, – рассказала Людмила Жукова. – Другая группа волонтеров будет работать на приусадебных участках ветеранов, помогать им в хозяйстве. Везем мы с собой также и благотворительную помощь для ветеранов. Такой же автопробег планируется в последующем организовать в Сысольский и Княжпогостский районы. Надеюсь, что режим самоизоляции скоро смягчат, и мы сможем провести автопробег либо в последних числах июля, либо в августе. Когда мы в прошлом году приезжали в Усть-Вымский район, в качестве волонтеров для работы на кладбище приходило и местное население. Помимо Корткеросского района, наша лекторская группа «Живая память» побывает в составе ветеранского поезда в Ухте, Печоре, Усинске и Микуне, где будет встречаться со школьниками.

По словам лидера ветеранов республики, во время самоизоляции работа ветеранских организаций продолжается:

– Мы издаем литературу, на местах ведется работа по ремонту жилья для ветеранов – на эти цели в прошлом году нам было выделено правительством республики 50 миллионов рублей. Кроме того, 20 миллионов выделили из бюджета на организацию оздоровления, и мы заключили договор с кировским санаторием «Колос», где оздоровилась уже часть ветеранов.

Галина ГАЕВА

Фото pechoraonline.ru

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