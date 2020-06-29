Воркутинцы выбирают «Народную инициативу»

В Воркуте одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию России проходит выбор проектов «Народной инициативы». Уже в первый день голосования, 25 июня, свои голоса за варианты проекта отдали 1106 воркутинцев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии заполярного города.

Жителям муниципалитета предлагается поддержать наиболее важные, на их взгляд, для реализации в Воркуте инициативы. Среди них – приобретение для города зимней специализированной техники и автотранспортной техники для школ, спортивного оборудования и инвентаря для XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». Предлагается также проголосовать за приобретение аппарата компьютерной томографии для больницы скорой медицинской помощи, ремонт Центра национальных культур (площадь Мира, 1), реконструкцию освещения спортзала Дворца творчества детей и молодежи (улица Ленина, 47).

В поселках Сивомаскинском и Елецком из-за их удаленности пунктов голосования не будет, но анкеты можно опустить в урну на любом участке города, а также в поселках Воргашор и Заполярный.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты