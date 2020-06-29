Банковские антикризисные продукты требуют «донастройки»

Владимир Уйба обратился в Банк России с инициативой по совместной поддержке предпринимателей Республики Коми. Письмо с соответствующим предложением направлено руководству Банка России, сообщила пресс-служба главы региона.

Предпринимательское сообщество республики отмечает сложность в получении антикризисных кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства в рамках поддержки экономики в условиях эпидемиологической ситуации. Проводимый в Коми оперативный мониторинг обращений предпринимательского сообщества в части доступности льготных кредитов показал, что около 50 процентов хозяйствующих предприятий получают отказ в получении кредитов.

В целях конструктивного реагирования и организации оперативного мониторинга обращений предпринимательского сообщества в части доступности льготных кредитов Министерство экономического развития Республики Коми в ручном режиме обеспечивает «донастройку» взаимодействия ряда кредитных банковских антикризисных продуктов. В стадии подписания соглашение с МСП Банком, отвечающим за реализацию государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

За неполный месяц работы совместно с МСП Банком проведены два вебинара «Специальные антикризисные банковские продукты для малого и среднего бизнеса Республики Коми» для более ста участников. Центром «Мой бизнес» осуществлена рассылка презентации о продуктах АО «МСП Банк» 9547 субъектам малого и среднего предпринимательства. Уже подано 25 заявок на общую сумму 69 миллионов рублей, одобрено три.

Однако этих адресных мер недостаточно. В рамках поиска системного решения Владимир Уйба обратился к Банку России с просьбой поддержать инициативу по формированию комплексного плана мероприятий на основе актуальных еженедельных данных в целях реализации оперативных мер реагирования на жалобы и обращения предпринимателей в Республике Коми совместно с правительством региона, финансовыми организациями, региональными институтами развития и деловыми объединениями.

Врио главы Республики Коми подчеркнул, что Банк России уже проводит большую работу по информационному сопровождению и мониторингу функционирования банковской системы в части эффективности мер поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса, а совместные действия помогут реализовать задачи Общенационального плана восстановления экономики в части содействия повышению деловой активности хозяйствующих субъектов, поддержки занятости, доходов граждан, будут содействовать достижению максимальной доступности финансовых ресурсов и оказанию эффективной адресной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым в Республике Коми.

Телефон «горячей линии» по поддержке предпринимателей в связи с распространением коронавируса: 8(800)3015959. E-mail: ano@minek.rkomi.ru.

Лина ПЕРОВА