В Сыктывкар прибыла очередная партия СИЗов

50 000 халатов, 100 000 пар медицинских диагностических перчаток и 80 000 одноразовых бахил получены безвозмездно благодаря договоренностям, достигнутым врио главы Коми Владимиром Уйба и генеральным директором АО «Монди СЛПК» Клаусом Пеллером в рамках дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве между правительством республики и компанией на 2020 год.

Средства индивидуальной защиты переданы в Министерство здравоохранения Республики Коми для распределения по медицинским учреждениям в зависимости от потребностей.

В ближайшее время ожидается поставка респираторов, защитных костюмов, процедурных халатов, сообщила пресс-служба Минпрома Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минпрома РК