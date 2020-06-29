Культура народов России нуждается в охране

В обновленной Конституции культура встанет в один ряд вместе с ключевыми ценностями и символами страны, такими как флаг, гимн и столица. Государство берет под свою защиту и русскую культуру в целом, и культурную самобытность всех народов нашей многонациональной страны.

Поправка в статью 68 гласит: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

В статье 69 прописан следующий постулат: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Таким образом, вносимыми изменениями закрепляется охрана и поддержка государством культуры многонационального народа Российской Федерации.

– Эти поправки очень важны и способствуют защите культурного наследия, русского языка, ну а так как мы живем в Республике Коми, то и защите коми языка. Каждое поколение оставляет после себя какой-то пласт культуры, и наше поколение тоже передаст своим потомкам культурное наследие. Задача нашего поколения – сохранить то, что оставили наши предки, ну а мы сохраняем культуру для своих внуков и правнуков, для будущих поколений, – отметила директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» Зоя Канева.

Ветеран коми журналистики, поэт, член регионального отделения ОО «Союз писателей России» – «Союз писателей Республики Коми», лидер общественного мнения Галина Бутырева обратила внимание на изменения в статье 68 Конституции:

– Наконец культура признана «уникальным наследием многонационального народа» и будет по Конституции поддерживаться и охраняться государством. Кроме этого, в статье 69 вместо одного пункта появились два новых, подтверждающих, что «государство защищает культурную самобытность» всех народов и этносов Российской Федерации и «гарантирует этнокультурное и языковое многообразие». Все эти поправки дают повод надеяться, что наконец в нашей стране будет принят закон о культуре. И как раз там будут прописаны условия и меры поддержки культуры всех наших народов, и закон будет претворяться в жизнь в соответствии именно с теми словами, вписанными в Конституцию, а не так, как, к сожалению, зачастую бывает, как кому заблагорассудится.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»